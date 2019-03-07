AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çukur olaylarını hatırlatarak, "Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık." dedi.

Erdoğan, partisinin Mardin İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Mardinlileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 1 yılda üçüncü defadır Mardin'e geliyor, sizlerle kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Bugüne kadar bırakın cumhurbaşkanını, kim bir yılda üç defa Mardin'e gelip sizlerle gönül birliği, söz birliği yaptı? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz, Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Onun için de her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki her bir eserin tüm dünyaya verdiği mesajın başka olduğuna değinen Erdoğan, "Kartal Yuvası diye de bilinen Mardin Kalesi bu topraklardaki binlerce yıllık kudretimizi anlatır. Karşımızda da Şakir Nuhoğlu Camii'ni görüyorum. Mardin'in yerel mimarisiyle, yerel malzemelerle yapılmış olan bu cami için de Şakir Nuhoğlu beye Allah razı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinin, medeniyetin binlerce yıllık köklerini anlattığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ulu Cami, Şehidiye Cami, Latifiye Cami ve diğer tarihi camilerin asırlardır Allah'tan başka kimseye boyun eğmediğimizi anlatır. Mor Gabriel Manastırı, Deyrulzafaran, Kırklar Kiliseleri, binlerce yıllık hoşgörümüzü, bir arada yaşama tecrübemizi anlatır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Mardin, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere dersini veriyor musun? Mardin, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Mardin, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

AK Parti iktidarında, Mardin'e 28 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimde 3 bin 863 yeni derslik inşa ettik. Bugün yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesini biz kurduk. Üniversitemiz, Yaşayan Diller Enstitümüzle Kürt Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle medeniyetimizin birikimlerini genç nesillerimize aktarıyor. Yüksek öğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binaları açtık. Mardin'e gençlik merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Derik'e spor salonu, Kızıltepe'ye, Mazıdağı'na, Midyat'a gençlik merkezleri kazandırdık. Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm stadyumu yapmak için çalışmalarımızı başlattık."

- "Teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor"

Mardinli ihtiyaç sahiplerine yapılan destekleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarına, engellilere ve yaşlılara 3,6 milyar lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Sağlık alanında bin 124 yataklı 14 hastaneden oluşan 34 tesisi Mardin'e kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, "Bunlar arasında, merkezde yaptığımız 300 ve 150 yataklı 2 devlet hastanesi, Kızıltepe'ye yaptığımız 200 yataklı devlet hastanesi ve 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastaneleri de yer alıyor." diye konuştu.

Mardin'de 8 bin 781 konut projesinin hayata geçirildiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmar barışıyla Mardin'de 39 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük, toplam 53 tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdik. Kızıltepe'deki Ulu Cami, Artuklu'daki Emineddin Cami ve Molla Halil Cami, Nusaybin'deki Selman-i Pak Türbesi ve Cami'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ulaşımda 29 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 235 kilometre ilaveyle 264 kilometreye çıkarttık. Bu terörle olmuyor, teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor."

Belediyelerdeki görevlendirmelerden sonra Mardin'in çehresinin değiştiğini vurgulayan Erdoğan, "60 bin metrekare millet bahçesini de yaptık. Benim Mardinli kardeşime bunlar yakışır da onun için. Bu sizin hakkınızdı ama terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar çukur, iş makinalarıyla kanal açtılar kanal. Niçin? Benim vatandaşıma hayatını zehir ettiler. Vatandaşımın yaşam hakkını elinden aldılar. Zehir ettiler onlara hayatı." ifadelerini kullandı.

Çukur olayları sırasında Mardin'de, Nusaybin'de, Dargeçit'te ve Derik'te belediye alanında bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık. İl genelinde 28 adet köprü, kavşak ve üst geçit inşa ettik. Midyat-Nusaybin yolunu, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını ve Mazıdağı şehir geçişini bu yıl tamamlıyoruz. Mardin-Yeşilli-Ömerli-Midyat yolunu ve bağlantı yollarını ise birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Gaziantep-Karkamış-Nusaybin demiryolunu ve Şenyurt-Mardin arasını komple yeniledik. Yapımı süren Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e oradan Habur'a kadar uzanacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır ile de bağlayacağız. Güney Hızlı Tren Yolu olarak hayata geçireceğimiz bu projemizle Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturmuş olacağız. Diyarbakır-Mazıdağı Demiryolu İltisak Hattı Projemizin bu yıl içinde yapımına başlıyoruz. Mardin Lojistik Merkezimizin birinci etabını tamamlayıp işletmeye açtık, ikinci etabının ihale süreci devam ediyor."

(Sürecek)