AK Parti'nin Manisa mitingi

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Manisalılara hitap etti.

81 ilde 82 milyon vatandaşla ülkeyi her alanda büyütmenin, güçlendirmenin ve kalkındırmanın mücadelesini vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, mahalli seçimlerden sonra 4,5 yıl kesintisiz bir hizmet dönemi olacağını, 2002 Kasımı'ndan bugüne kadar yapılan 14 seçim ve halk oylamasının milleti yorduğunu ifade etti.

Erdoğan, yapılan her seçimde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, adaletin, kalkınmanın yanında yer alan milletten son bir gayret beklediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacaktır. Tabii birileri bundan rahatsız oluyor, olacak. Onun için de tüm güçleriyle mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Kandil'den gelen talimat var. CHP kimlerle beraber yürüyor? Bölücü terör örgütüyle beraber yürüyor. Ben Ege'den ekranları başında bizi izleyen CHP'li kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütüyle el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen, onlarla beraber milletini aldatmaya kalkanlara sizler gelin bir cevap verin. Bu CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur. Bu CHP yönetimi yokluktur, yoksulluktur, yasaklardır. 'Üç Y'... İstanbul'u CHP yönetiminden 1994'te çöp, çukur, çamurdan aldık, yokluktan aldık, yasaklardan aldık ama hamdolsun başka bir İstanbul meydana getirdik. Şimdi aynısını diyoruz İzmir'de de yapalım. İzmirli bütün hemşehrilerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza bunu söyleyin."

- "İş bilenin, kılıç kuşananındır"

İzmir'de kendisini her alanda ispatlamış ve gayet iyi yetiştirmiş, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş Nihat Zeybekci'yi aday gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çünkü İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. İşte Körfez'in halini görüyorsunuz değil mi? Pislikten geçilmiyor, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un da Haliç'i böyleydi. Kokudan geçilmiyordu ve o Haliç'i bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutuluyor, şimdi orada yüzülüyor. Bu hale geldi. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onun için gerek HDP gerek CHP gerek İYİ Parti gerek Saadet, bunların yönetimi dörtlü çeteyi oluşturdu. Onlara destek veren kardeşlerime diyorum gelin bu oyunu bozun, gelin bu oyunu bozun. Bunu bozarsanız, gönül verenler siz bozacaksınız. Ele ele verelim ve bu iş bitsin. Şu Manisa türküsü sanki böyleleri için söylenmiş. 'Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu, bakmayın çalımına heybesi saman dolu.' Bu CHP'nin de yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var, ne proje var, ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira var, hakaret var, ihanet var, kavga var. Kavga dedikse sanmayın Türkiye'nin düşmanlarıyla kavga ediyorlar, kendi içlerinde post kavgası, rant kavgası. Bundan başka bir şey yapmıyorlar. Hem de öyle bir kavga ki başka bir işe bakacak fırsat dahi bulamıyorlar."

- "Asıl pazarlık masanın altında yürüyor"

Konuşması sırasında "tek vatan", "tek bayrak", "tek millet" ve "tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk ya bunlar da hemen bir başka ittifak peşine düştüler. Kimlerle ittifak masasına oturdular? İşte biliyorsunuz zillet ittifakı. Masanın üstünde adı iyi ama kendi pek karışık bir partiyle mirasyedi bir başka particilik var. Ama asıl pazarlık masanın altında yürüyor. Orada ne var? PKK'nın güdümündeki partiyle al tekke ver külah ilişkisi içindeler. Bölücü örgütün güdümündeki partinin başındakiler, AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek, her yerde CHP'yi ve ittifakını destekleyeceklerini açıkça söyleyerek, bu oyunu ifşa ettiler. Çok enteresan ne diyorlar? Malum. Bu partinin eski bir milletvekili daha ileriye gidiyor, ne diyor biliyor musunuz? 'PKK nicelerini bitirdi, sıranızı bekleyin.' diyecek kadar oynanan oyunu alenileştirdi. Biliyorsunuz CHP yandaşları kısa bir süre öncesinde bizi asmakla, zehirlemekle, iç savaşla tehdit etmişlerdi."

- "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:

"Bu partinin İzmir'deki adayı ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin Genel Başkanı da 'başarılı bir hukukçu' diyerek, bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. İYİ Parti'nin ki de öyle. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek.

12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP bölücü terör örgütü PKK'nın da ihanet çetesi FETÖ'nün de en büyük taşeronudur. İşkenceciden teröriste, hainden sapkına kadar herkesi toplayan bu partinin tek bir derdi var, o da Türkiye'nin yükselişini, şahlanışını durdurmaktır. CHP ile görünürdeki ittifakın diğer iki partisi bu durumu nasıl içlerine sindirebiliyor onu bilmiyoruz. Ama bildiğim şudur, hem CHP'ye hem de ittifakın diğer partilerine gönül vermiş insanlar bu durumdan çok rahatsız. Şimdilik 'kan kusup, kızılcık şerbeti içtik' diyorlar. Ama nereye kadar sabrederler, tahammül ederler, görmezden gelirler orası meçhul. İnşallah 31 Mart seçimleri bu partiler açısından bir sorgulama bir hesaplaşma, bir arınma vesilesi olacaktır."

- "En ufak bir oy kaybı olmamalı"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda gözü dönmüş bir şekilde ülkeye saldıran terör örgütlerinin bombaları, kurşunları altında kurduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduklarını ve şimdi de bu anlayışla yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti'li kardeşlerim aman aranızda en ufak bir oy kaybı olmamalı. MHP'li kardeşlerim aranızda en ufak bir oy kaybı olmamalı. AK Parti'nin MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını ne yapalım? Çökertelim." diye konuştu.

- "Çok işimiz var"

Yapacak çok iş olduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi güney sınırlarından kuşatmaya çalışanlara verecek mesajlarımız var. Ekonomimize kastedenlere verecek derslerimiz var. İşte ne yaptılar? Patates, patlıcan, sivri biber. Siz bizleri bunlarla yıkamazsınız. Ne yaptık? Dedik ki 'bak ileri gidiyorsunuz.' İşte buyurun size tanzim satışları. Fiyatlar yüzde 50 indi mi aşağıya? İndi. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi, düzeldi, düzelmedi daha da yaygınlaştıracağız. Çünkü bizim derdimiz vatandaşımızın bir defa imkanlarını rahatlatmak, onların huzurunu sağlamak, bu fırsatçılara fırsat vermemek. Milletimizin aşına, ekmeğine, sofrasına, kesesine göz dikenlere verilecek Osmanlı tokatlarımız var. Demokrasimizi, milli irademizi yok sayarak hala eski alışkanlıkların peşinden gidenlere söyleyecek sözlerimiz var. İnşa edecek daha çok okullarımız, hastanelerimiz, yollarımız, barajlarımız, alt yapılarımız, verecek daha çok hizmetlerimiz var. Çok işimiz var. "

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, miting alanına girişinde Şehzadeler Belediyesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı tarafından karşılandı.

Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda partisinin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti ve MHP Manisa milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)