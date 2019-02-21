AK Parti'nin Manisa mitingi

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde 5 yıl önce elim bir kaza yaşanan maden ocağının işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 2 bin 400 işçimize de kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz. Dün gece itibarıyla bu işçilerimizin tamamının yeni şirkete nakilleri yapıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Manisalılara hitap etti.

Yola çıkarken Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet olmak üzere dört temel taş üstünde yükselteceklerini söylediklerini ve bunu yaptıklarını, otel konforunda sağlık hizmeti veren 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesinin önemine değinen Erdoğan, Manisalılara hastaneyi nasıl bulduklarını sordu.

Erdoğan, "İşte biz halkımızın layık olduğu neyse onu yaptık." ifadesini kullandı.

Kula ve Ahmetli Devlet Hastaneleri ile 4 sağlık tesisinin yapımı, 23 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale sürecinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, bunların yanında Manisa'ya 300 yataklı ruh sağlığı hastalıkları hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 300 yataklı Salihli Devlet Hastanesini kazandırmak için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

- "Vatandaşlarımdan destek bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan şimdi bir şey söylüyorum, ben halkımdan, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımdan destek bekliyorum. Nedir o? Bakın geçenlerde İstanbul Kartal'da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. 14'ü hastanedeydi. Hepsini ziyaret ettik. Şimdi Karabağlar'da, İstanbul'un benzeri o şeyler Allah göstermesin İzmir'de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bergama'da, Bornova'da buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı, yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık Çevre Şehircilik Bakanım bütün 81 vilayete yazılarını gönderdi. Dedi ki 'Bu tür kaçak yapılar, bunlardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz, yerleşin, biz de oraları yıkalım ve oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım.' Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani şurada gördüğünüz gibi zemin artı 4, bilemediniz zemin artı 5 kat binalarla bu işi yapalım. Sağlam yapalım ve oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek, yardım bekliyorum çünkü ben vatandaşımı seviyorum, milletimi seviyorum, bu adımı atmamız lazım diyorum. Zira uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız."

- "48 ata yadigarı eseri restore ettik"

İmar barışıyla 109 bin Manisalı vatandaşın yüzünü güldürdüklerini anlatan Erdoğan, 48 ata yadigarı eseri restore ettiklerini, Ulu Cami, Şahuban Camisi, Akhisar'daki Gülruh Camisi ve Demirci'deki Hacı Hasan Camisi'nin restorasyonunun sürdüğünü, Şehzadeler'deki Yiğitbaş Dergahı ve Yiğitbaş Haziresi'nin restorasyonunun ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Manisa'da bölünmüş yolu 18 kilometreden 549 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, şehirde toplam maliyeti 1,2 milyar lirayı aşan aşan 12 yol projesinin yapımının sürdüğünü bildirdi.

Erdoğan, bu yıl içinde yapımı bitecek olan İstanbul-İzmir otoyolunun aynı zaman da Manisa'nın da bir projesi olduğunu, projenin 127,5 kilometrelik kesiminin Manisa'da yer aldığını kaydetti. Bu otoyolun Saruhanlı kavşağı, Manisa-İzmir il sınırı arasındaki kesimini 3 ay önce trafiğe açtıklarını hatırlatan Erdoğan, Akhisar kavşağı-Kemalpaşa kavşağı arasındaki kesimini de gelecek ay trafiğe açacaklarını ifade etti.

Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolunu, Akhisar çevre yolunu, Bergama-Soma-Akhisar yolunu ve Kula-Eşme yolunu bu yıl tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Manisa-İzmir-Turgutlu ayrımını, Kırkağaç-Gelenbe yolunu ve Gördes-Demirci arasını ise seneye bitireceklerini kaydetti.

Erdoğan, Manisa-Akhisar-Çalıköy demir yolu hattını elektrik sinyalli hale getirerek, modernize ettiklerini de bildirdi.

Yapımı süren Ankara-Afyonkarahisar-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren projesiyle Manisa'yı İstanbul'a, Ankara'ya hızlı trenle bağlayacaklarını anlatan Erdoğan, Bergama ve Soma arasında hızlı tren hattı yapmak için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

-"192 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Manisa'ya 14 baraj ve 12 gölet yaptıklarını, 22 baraj ve 5 göletin inşasının sürdüğünü aktararak, şunları söyledi:

"İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 192 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı süren 31 sulama tesisiyle 177 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açıyoruz. Manisa'da açık kanallı olan bu ömrünü tamamlayan Alaşehir sulamasında kapalı sisteme geçerek suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağız. Bu tesisle 137 bin dekar arazi modern kapalı sistemle sulanacak. Manisalı çiftçilerimize son 17 yılda toplamda, bay Kemal diyor ki 'Çiftçi battı, çiftçinin elinden arsaları alındı, çiftçi aç.' Bay Kemal doğru konuş. Akşam yalan, sabah iftira. Bak sana resmi rakamı söylüyorum, toplamda 2,6 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik çiftçiye."

Erdoğan, Manisa'da 1 teknopark, 27 ar-ge ve 4 tasarım merkezi kurduklarını, iş insanlarına, girişimcilere toplamda 23,5 milyar lira yatırım teşviki sağladıklarını, desteklerle 62 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, 89 bin iş yerine toplamda yaklaşık 2 milyar lira tutarında SGK prim teşviki verdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl içinde Saruhan, Kırkçağaç ve Soma ilçelerine doğal gazı vereceklerini aktardı.

- "2 bin 400 işçimize kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde 5 yıl önce elim bir kaza yaşanan maden ocağının işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 2 bin 400 işçimize de kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz. Dün gece itibarıyla bu işçilerimizin tamamının yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi bunu CHP'liler gelir istismarını yapar. 'Bak sizi açıkta bıraktılar, boşta bıraktılar.'... İşleri güçleri bu... Hep ortalığı karıştırmak. Bu yalana, müfterilere, iftiracılara sakın aldanmayın. Şimdilik mevcut işçileri aldık. Burada çalışırken geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civarındaki işçimizin durumlarını da biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Bunun yanında Soma'da üretim için devredilecek yeni sahalarda da 10 bin ilave istihdam bekliyoruz. İnşallah Manisa'yı tüm ilçeleriyle kalkındırmaya, geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)