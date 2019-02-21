AK Parti'nin Manisa mitingi

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz de bugüne kadar yerel yönetimde Sultan Fatih'in izinde gidiyoruz. Hem şehirleri hem gönülleri abat etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Manisalılara hitap etti.

Vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Şehr-i Şehzade" Manisa'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Manisa'nın İstiklal Harbi'nin "kahraman" şehri olduğunu belirten Erdoğan, "Yenilen düşmanın kaçarken yakıp yıktığı bu şehri, yeniden ayağa kaldıran Manisa'nın çalışkan insanlarını selamlıyorum. Türkiye'nin tarım, ticaret ve sanayi şehri olan Manisa'yı selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın efeler, zeybekler ve yiğitler diyarı olduğunu vurgulayarak, "Manisa, Evliya Çelebi'nin ifadesiyle 'müzeyyen' bir şehirdir. Manisa'ya, mimarimizin nadide eserleriyle süslenmiş olduğu için 'müzeyyen' denilmiştir. Manisa ilmini, irfanını, edebini, ahlakını Merkez Efendi'den almış bir şehirdir. Manisa cesaretini, kararlığını, iradesini Saruhan Bey'den almış ve bu özelliklerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. Heybetini Spil Dağı'ndan, bereketini Gediz Nehri'nden, vakarlı duruşunu 3 bin 500 yıllık tarihinden alan Manisa, maşallah bugün bir başka güzel." diye konuştu.

- "Biz Manisa'yı severiz, Manisa da bizi sever"

AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıktıklarında ilham aldıkları şehirlerden birinin de Manisa olduğunu aktaran Erdoğan, bu kadim kentten hem ilham aldıklarını hem de büyük destek gördüklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in "Hüner bir şehr bünyad eylemekdür, reaya kalbin abad eylemekdür." sözünü anımsatan Erdoğan, "Biz de bugüne kadar yerel yönetimde Sultan Fatih'in izinde gidiyoruz. Hem şehirleri hem gönülleri abat etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele verdik. Manisa bizim halimizden anlar biz de Manisa'nın halinden anlarız. Biz Manisa'yı severiz, Manisa da bizi sever." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 31 Mart'ta Manisa'nın desteğine talip olduklarını dile getirerek, "Bakın büyükşehirde ve 6 ilçemizde Cumhur İttifakı, 11 ilçemizde AK Parti adaylarına destek bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Manisa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Manisa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor muyuz? Manisa, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyor muyuz? Manisa, 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Manisa, 31 Mart'ta bir kez daha ülkemize demokrasi şöleni yaşatıyor muyuz? Özellikle Manisa Büyükşehir'de Cumhur'un adayını hep birlikte, en ufak bir tereddüde düşmeden destekliyor muyuz? Hep birlikte, herhangi bir sıkıntıya düşmeden destekleyeceğiz. Zillet ittifakına, illet ittifakına da gereken dersi veriyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

İlçelerde AK Parti ve MHP adaylarına da destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken şehirlerimizi de eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla tanıştırdık. Son 17 yılda Manisa'ya 27 katrilyon yatırım yaptık. Durmadık, çalıştık, ürettik, yatırım yaptık." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 4 bin 400 yeni derslik inşaa ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim öğrencileri için 6 bin 13 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl içinde Soma'da 300, Akhisar'da 500 kapasiteli olmak üzere iki adet yükseköğrenim yurt binası hizmete alıyoruz. Önümüzdeki dönem içinde Manisa, Alaşehir ve Ahmetli'de toplamda bin 850 kişilik yurt binası daha yapacağız. 12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Akhisar ve Turgutlu gençlik merkezlerini, Kırkağaç gençlik ve izcilik tesislerini şehrimize kazandırdık. 12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stadyumu'nun, Soma Gençlik Merkezi'nin ve Kula Spor Kompleksi'nin yapımında da sona geliyoruz. Durmadık, çalışıyoruz. Bize durmak yaraşmaz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimize toplamda 2,5 katrilyon destek sağladık. Sağlıkta 23'ü hastane olmak üzere toplam 65 sağlık tesisini Manisalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk."

(Sürecek)