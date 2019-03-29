AK Parti'nin Maltepe mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi karşımızda kim var? Büyükşehirde ve Maltepe'de görünüşte CHP var. CHP'nin görünüşte ittifak ortağı adı İYİ ama kendi epeyce karışık bir parti var. Ama bir de sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının bile oradan belirlendiği bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede ve defalarca ilan etti." dedi.

Partisince Maltepe Merkez Camisi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Erdoğan, artık Amerika'dan gelecek silahı beklemeyip Türkiye'de silah, İHA, SİHA, tank ve topların üretildiğini söyledi.

Şimdi daha büyüklerinin yapılacağını ifade eden Erdoğan, "Artık 'İsrail bize acaba silahsız İHA verir mi?' derdimiz yok. Artık kendimiz üretiyoruz ve bununla da teröristleri, televizyonlarda da izliyorsunuz, geçen gün kafa adamlarını vurduk, lider kadrolarını vurduk. Bay Kemal çok rahatsız olmuştur. Yanındaki de çok rahatsız olmuştur, kahrolmuşlardır ama onların inadına vurmaya devam edeceğiz. İşte onun için pazar günü bir beka meselesidir." diye konuştu.

Erdoğan, Maltepe'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı Ahmet Baykan'la bu yolda yürüdüklerini dile getirerek, MHP'nin Büyükşehirde ve 36 ilçede aday göstermeyip, AK Parti adaylarını desteklediğini kaydetti.

Daha çok ilçe MHP ile iş birliği içinde olduklarını anımsatan Erdoğan, "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. Bir olacağız, iri olacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, MHP'lilere de seslenerek, dargınlık ve küskünlük olmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Oylarımızı AK Parti ve MHP olarak bütünleştireceğiz ve sandıklarda da inşallah Osmanlı tokadını atacağız. Gördüğünüz gibi gayet şeffaf, gayet açık, gayet onurlu bir ittifak ilişkisiyle milletimizin karşısındayız. Gizli saklı bir şey yok. Bizim her şeyimiz açık. Biz 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla yola çıktık. Zor zor Bay Kemal oraya geldi. Önce 'gelemeyeceğim' dedi. Cuma akşamı geleceğini bildirdiler çünkü baskılara dayanamadı. Geldi, hayatında görmediği bir katılımı Yenikapı'da gördü. O bir Yenikapı ruhuydu. Fazla uzun sürmedi, biraz sonra yan çizdi. Ama biz ne dedik. 'İnşallah bizim bu ittifakımız pazara kadar değil, mezara kadar sürecek. Şimdi karşımızda kim var? Büyükşehirde ve Maltepe'de görünüşte CHP var. CHP'nin görünüşte ittifak ortağı adı İYİ ama kendi epeyce karışık bir parti var. Ama bir de sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının bile oradan belirlendiği bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede ve defalarca ilan etti."

HDP'lilerin terör örgütünü destekleyen ve seçimlerle ilgili sözlerinin yer aldığı videoları izleten Erdoğan, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge olmadığını vurguladı.





- FETÖ'nün kalemşörleri bu karanlık ittifakı desteklemek için yola döküldü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'liler ve terör örgütünün derdinin ülkeyi bölmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Be hey gafiller siz bizim 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarımızı bölemeyeceksiniz. Çok mu seviyorsun, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Al yanına senin sevicilerini de defol oraya git. Ama burada bunu yapamayacaksınız. Bu can bu tende oldukça buna müsaade etmeyiz. Biz gerçek Mehmetlerimizle, Mehmetçiklerimizle Cudi, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de ne yapıyorsak, aynısını yaparız. Görüyorsunuz açıkça CHP adaylarının tehditlerini. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye yaslıyoruz.' diyor. Biz de sırtımızı milletimiz ve Rabbimize yaslıyoruz. Farkımız bu. Öbürü de '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız, savaş kapıdadır.' diyor. 1 Temmuz geldi geçti, neredesiniz. Hadi sıkıyorsa gelin. Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var. Gelin, gelin. Niye gelemiyorsunuz? Bu günler iyi günleriniz, bunun hesabını ağır vereceksiniz. Heykel dikecekmiş. Öbür taraftaki de 'Oyları verirken aklınızdan filanca geçsin. Kaleşleri size doğru doğrulturuz.' diyor. Geç kaldın ya, doğrult."

Kefenleri giyerek yola çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu. Bugün tehdit ediyorlar, yarın belki geçmişte Mardin'de, Diyarbakır'da olduğu gibi bodrumlarda sorguya çeker, tokadı da atarlar, o seçilen belediye başkanına. Öyle yaptılar. Hatta tüm yerlerde olduğu gibi her belediye başkanının yanında asıl patron olarak Kandil'den icazetli bir de eş başkan tayin ederler. Böyle irade ettiler. Çünkü bunlar milletin iradesine değil, terör örgütünün emrine bakar. Artık CHP yönetiminin de bu gerçekleri inkar şansı kalmadı. Şimdi buradan CHP yönetimine soruyorum; madem bu parti ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz, bunu hangi pazarlıklar, hangi bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil'den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Söylemezseniz de biz zaten çıkarıp ilan edeceğiz. Bir de Pensilvanya desteği var. FETÖ'nün tüm namlı kalemşörleri bu karanlık ittifakı desteklemek için ortaya döküldü. Bu desteği almak için Pensilvanya'yla nasıl bir pazarlık yaptınız, bunu da açıklayın." ifadelerini kullandı.





- "İmamoğlusu mimamoğlusu anlamaz bu işten"

Katılımcılara AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yatırımlara ilişkin bir video izleten Erdoğan, şunları söyledi:

"Şair diyor ki, 'Ağlarım ağlatamam, hissederim, söyleyemem/Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım.' Kulak var duymuyor, göz var görmüyor, dil var hakikati konuşmuyor çünkü kalp mühürlü. Yalan bunlarda, akşam yalan, sabah yalan. Bana Man Adası'ndan dava açtı. Ben de o güne kadar Man Adası'nı bilmiyorum. Meğerse bizler paralarımızı Man Adası'na yatırıyormuşuz. Tabii arkadaşlar davayı açtı. Sonunda 2,5 milyonluk davayı kazandık. Şimdi dava istinaf mahkemesinde. İstinaf mahkemesi kararı verince bu 2,5 milyonu alacağız. Aldığımız zaman da bunu ailece de konuştuk Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz. Garibimin parası da yok. Şimdi milletvekilleri onun için 5'er bin lira yardım sandığına koyuyorlarmış. Bay Kemal sen daha bu kafayla gidersen, bu yalanları söylersen daha çok paralar ödersin. Mehmet Özhaseki de bundan bir şeyler aldı, o da Ankara'da döner dağıtıyor vatandaşa."

Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da su olmadığını, Anadolu Yakasına Melen'den, Avrupa yakasına Istıranca Dağları'ndan su getirildiğini ve 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorununun bulunmadığını vurguladı.

Çöp dağları, hava kirliliği kalmadığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda 5 milyon 360 bin eve doğal gazı getirdik. Biz buyuz. Bunlar bu işten anlamaz. İmamoğlusu mimamoğlusu anlamaz bu işten. Bu iş bizim işimiz. Onun için Binali Yıldırım Kardeşimle, Ahmet Kardeşimle ben de Ankara'dan Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'umuzu daha farklı yere çıkaracağız. CHP'ye, sözde İYİ Parti'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a ne Maltepe'ye en küçük bir faydası olmayacaktır. Sizlerin iradesini pazarlık masalarında pey olarak ortaya sürenlere derslerini vermek için pazar günü bir fırsat. Pazar günü sandıkta sizleri yok sayarak, sizlerin iradelerini çantada keklik görüp kapı kapı dolaştıranlara derslerini vereceğinize inanıyorum. Sandığa gitmeyenleri siz, sandığa götürün. İstanbul, 81 vilayetin özetidir, Anadolu'daki bütün akrabaları, hepsini arayın onlara da bu noktada sandığa gitmelerini tavsiye edin."

Maltepe Merkez Camisi Meydanında düzenlenen mitinge AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası vatandaşlara çay dağıttı.

(Bitti)