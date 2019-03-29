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AK Parti'nin Maltepe mitingi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Benzemezler bir araya geldiler. Hiç heveslenmesinler. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sandıktan kardeşlik, huzur, gönül belediyeciliği çıkacak"- "İstanbul, gelecek 5 yıl için cumhuriyetin 100. yılına giderken, dünyanın parmakla sayılan büyükşehirleri arasında mutlaka yerine alacak. İstanbul'umuzun refahını artıracağız"

29 Mart 2019 Cuma 16:14
AK Parti'nin Maltepe mitingi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Benzemezler bir araya geldiler. Hiç heveslenmesinler. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sandıktan kardeşlik, huzur, gönül belediyeciliği çıkacak." dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin Maltepe mitinginde vatandaşlara hitap etti.

"Maltepe değişime hazır mısın? Maltepe'de Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Baykan'ı başkan yapıyor muyuz? Maltepe'de gönül belediyeciliğine hazır mısınız?" diye alandaki vatandaşlara soran Yıldırım, "Evet" cevabını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Pazar günü sandıktayız. Sizinle el ele, gönül gönüle, Maltepe'yi, İstanbul'u daha ileriye taşımaya hazırım. Aziz milletimize güveniyoruz. Türkiye için nasıl gece gündüz çalıştıysak, şimdi Maltepe ve İstanbul için daha çok hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Geçen hafta Halkalı-Gebze banliyö hattının açıldığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açtığımız günden bugüne tam 5,5 milyon İstanbullu Marmaray'ı kullandı. İşte hizmet budur. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz çivi çakmamış, hiçbir hizmeti dokunmamış, millete hayrı dokunmamış insanların bu güzel şehre vereceği bir şey var mı? İstanbul'da olduğu kadar Maltepe'de de trafiği çile olmaktan çıkaracağız. Otopark meselesini çözeceğiz. Ulaşım kolaylaşacak. Size AK Parti sözü, cumhur sözü, Binali Yıldırım sözü veriyorum."

- "Sandıktan gönül belediyeciliği çıkacak"

Ulaşımla ilgili projelerini anlatan Yıldırım, "İstanbul, gelecek 5 yıl için cumhuriyetin 100. yılına giderken, dünyanın parmakla sayılan büyükşehirleri arasında mutlaka yerine alacak. İstanbul'umuzun refahını artıracağız. İstanbul'umuzun huzurlu şehir olması için çalışacağız. İstanbul'un gecesi gündüz gibi aydınlık olacak." dedi.

Yıldırım, 5 yılda 500 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını, kendi işini yapmak isteyen gençlere de destek vereceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı'na sandıktançıkacak her oyun Türkiye, İstanbul ve Maltepe'nin aydınlık yarınları için önemli bir ışık olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Benzemezler bir araya geldiler. Hiç heveslenmesinler. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Türkiye'nin birliği beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, canımızdan aziz bildiğimiz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizdir. Sandıktan kardeşlik, huzur, gönül belediyeciliği çıkacak." ifadelerini kullandı.





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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:14
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. AK Parti Maltepe mitingi

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