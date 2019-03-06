AK Parti'nin Malatya mitingi

MALATYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Muhalefetin ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalıştığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var, ne Irak gibi bir gündemleri var, ne güvenli bölge gibi bir planları, ne de Suriye'de kalıcı barışa dair teklifleri var. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok. Bırakın haberdar olmayı, bırakın bizim mücadelemize destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi koruma noktasında attığımız stratejik adımlardan dahi rahatsız oluyorlar."

- "CHP cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında gidip gelmekte"

Türkiye'nin tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz'de doğal gaz aradığını hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'liler bunu bile dillerine doluyor. Ülkemiz Rumlara ve bölgedeki diğer güçlere rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleştiriyor, CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlar ile aynı dili konuşup Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu ince çizgiyi kaçırdığınız an birden kendinizi ihanet çukurunda bulursunuz. O hassas ayrımı önemsemediğiniz zaman kendinizi birden Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız, oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. Maalesef CHP'nin bugün yaptığı aynen budur. CHP cehaletle gaflet, gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz, CHP'nin kendisine çeki düzen vermesini bekledikçe, Genel Başkanından milletvekillerine kadar CHP'liler çok daha büyük savrulmalar yaşıyor, çok daha vahim hatalar işliyorlar. Burada şu gerçeği üzülerek söylemek durumundayım; Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, Türkiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istedikleri gibi yönlendirdiği, parmaklarında oynattığı bir aparata dönüşmüştür."

- "HDP de oralarda yok"

Bugün CHP'nin, tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Eminim sizler de Bay Kemal'in YPG terör örgütüyle ilgili yaptığı açıklamaları, daha doğrusu hezeyanları takip etmişsinizdir. Bay Kemal'in 15 Temmuz demokrasi zaferimizi örselemek için attığı iftiraları eminim sizler de görmüşsünüzdür. 15 Temmuz gecesi 23.15, Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesine giden sensin Bay Kemal. 01.15'te ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indim, onbinler orada... Sonra dediler ki iki saat önce Bay Kemal, tankların arasından geldi geçti, şimdi de Bakırköy Belediyesinde... Ya bu adam korkak, ürkek, pısırık... Şimdi de kimleri aldı yanına? Terör örgütünün başındakileri aldı. Onlarla beraber seçime giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu'da, Doğu'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "İstanbul gibi yerlerde, bu sefer terör örgütlerinin desteklediği HDP de oralarda yok. Sözde İYİ Parti ile bu noktada iyi birleştiler. Saadetçik de yanlarında..." ifadelerini kullandı.

- "Katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı kanaryaseverler derneği gibi mi görüyor?"

Kılıçdaroğlu'nun sadece 15 Temmuz destanına leke sürmediğini, bir de 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıktığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"PKK'nın Suriye kolu olan YPG terör örgütünün ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Şimdi buradan soruyorum; Bay Kemal aylardır bir şey söylüyorum ben, bugüne kadar 23 bin tır dolusu silahla donatılan, Suriye'de binlerce insanı katleden, yüzbinlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü, CHP Genel Başkanı kanaryaseverler derneği gibi mi görüyor?"

Kılıçdaroğlu'na "YPG bize saldırmaz" sözünü hatırlatarak seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği insanlık suçlarını duymadın, görmedin, peki bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? PKK'yı Avrupa Birliği terör örgütü ilan ediyor. Ya sen, kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerimizden de haberin yok mu? YPG'li teröristler tarafından Güvenpark'ta vahşice katledilen insanlarımızdan da mı bilgin yok? Hadi bu örgütün Suriye'de enkaza çevirdiği şehirleri görmedin, daha bir sene önce sınır illerimize atılan roketleri de mi duymadın Bay Kemal? Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Hatay ve Kilis'e yapılan 162 ciddi tacizden de mi bilgin yok?"

- "Ülkesinin gerçeklerinden habersiz bir muhalefet partisi olmaz"

Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şeyden haberinin olmadığını belirten Erdoğan, "Dokuz kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. Dünyada böyle bir örneği yok. YPG roketlerinin, Çalık Camisi'nde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin?" dedi.

Türkiye gibi bir devletin böyle bir muhalefet, muhalefet genel başkanına sahip olmasının ülke adına utanç verici olduğunu kaydeden Erdoğan, kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisinin olmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "Kendi ülkesinin yüzleştiği tehditten ve tehlikelerden bu kadar uzakta bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır." vurgusu yaptı.

Türkiye'nin, PKK'nın Suriye kolunun avukatlığını yapan örgütün halkla ilişkiler ofisi gibi çalışan bir muhalefet problemi olduğunun altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı kendine vazife edinen bu muhalefet zihniyeti maalesef Türkiye'nin en büyük açmazlarından biridir. Sadece bizim değil, milletimizin de CHP'ye baktıkça, CHP'nin başındaki zatın bu söylemlerini işittikçe Türkiye adına endişelenmesi gayet tabiidir. Özellikle CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin, partilerinin gidişatıyla ilgili ciddi kaygıları olduğunu biliyorum. Pensilvanya ve Kandil ile geliştirilen bu yakınlaşmanın bilhassa CHP seçmenini çok ciddi rencide ettiğinin farkındayım. Aynı şekilde milliyetçi muhafazakar tabana sahip diğer ittifak ortakları da Bay Kemal'in söylemlerini içlerine sindiremiyor. Parti başkanları koltuk sevdası uğruna, Bay Kemal'in bölücü örgütün uzantılarına verdiği desteği görmezden gelse de, tabanları bunu kabul etmiyor. Her ne kadar üst yönetim, Bay Kemal'in hokkabazlıklarına ses çıkarmasa da bu partilerin tabanları çevrilen dolapları gayet iyi biliyor. İnşallah bu kardeşlerim, 31 Mart günü sandıkta parti yöneticilerine gerekli ikazı yapacaklardır. Kandil ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka CHP, İyi Parti ve Saadete gönül vermiş vatandaşlarım artık 'yeter' diyecektir."

(Sürecek)