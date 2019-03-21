AK Parti'nin Kütahya mitingi

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP de bugün Kandil'dekilerin hatırı, Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayılıyor." dedi.

Erdoğan, Yeni Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde, Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan nevruzun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah bolluk, bereket geliyor ve nevruz dayanışmanın, muhabbetin, yeni başlangıçların da bayramıdır. Nevruz kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Nevruzun temsil ettiği bu değerlere uygun olarak kutlanması da çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, her kim 21 Mart'ı şiddetin, terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa onun nevruza ihanet içerisinde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her kim bu güzel günü kavgayla provokasyonla sokak terörüne kurban ediyorsa o nevruzun manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı, milletimizi kutuplaştırmanın, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için nevruz gibi, Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu.

Bu çevreler sırf kendi ikballeri, kendi menfaatleri, bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepindi durdular. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP zihniyeti yaptı. El ele verdiler, dirsek temasına girdiler, nevruz dediler, sokakları, caddeleri ateşe verdiler, bölücü örgütün paçavralarına sarıldılar, milletin inancına, mukaddesatına hakaret ettiler, daha bıyıkları yeni terlemiş Mehmetçiklerimizi şehit ettiler. Cumhuriyet dediler, senelerce vatandaşı yasaklara mahkum bıraktılar. Laiklik dediler, Atatürk dediler, Gazi'nin annesinin başındaki örtüyü kızlarımıza çok gördüler. Üniversite kapısında onları ağlattılar, 'Ağlatmadık' dediler. Yalan söylemeyin ahlaksızlar. Kendi milletvekiliniz oldu o rektör yardımcısı. O kızlarımızı nasıl ağlattığını adım gibi biliyorum."

İkna odalarında onların başlarından başörtülerini çekip almak suretiyle üniversiteyi birincilikle bitiren başörtülü kızların başlarından keplerini, başörtülerini almak suretiyle onlara nasıl zulüm ettiklerini bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Siz kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız ama o devran şimdi bitti mi? AK Parti ile kapandı mı?" diye konuştu.

- "İstismar siyasetinin başını CHP çekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların kendi marjinal ideolojileri için ortak değerlerin hepsini de tepe tepe kullandıklarına dikkati çekti. Bugün de aynısını yaptıklarına, istismar ve yağma düzenlerini devam ettirdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu istismar siyasetinin başını CHP çekiyor. CHP bir taraftan 'Atatürk'ün kurduğu partiyiz.' diyor, diğer taraftan Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor. CHP hem 'Cumhuriyetçiyiz' diyor hem de Cumhuriyete saldıranlara, ülkemizin birliğine kastedenlere yoldaşlık ediyor. Hem 'Milletin inancına saygılıyız.' diyorlar hem de 'İslam dünyasından kaynaklanan terör.' şu ifadeye bak. Bu ifadeyle Müslümanları töhmet altında bırakıyorlar.

Hem 'Ezanla sorunumuz yok.' diyorlar hem de İstiklal Caddesi'nde ezanı Muhammediyi ıslıklayan edepsizlere kol kanat geriyorlar. CHP hem 'halkçıyız' diyor hem de 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkan FETÖ'cü alçakların avukatlığını üstleniyor. İnanın rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez, emin olun bukalemun olsa bu kadar sık renk değiştirmez. En küçük bir hassasiyeti, omurgası, ilkesi, prensibi olmayan bir siyasi parti bunu yapmaz."

Gazi Mustafa Kemal'in izinden giden bir partinin, Kandil'in ve Pensilvanya'nın uzantılarına taşeronluk yapmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "İçinde vatan sevgisinin kırıntısı bulunan bir parti, gidip Türkiye'yi yurt dışında önüne gelene... Hatta ve hatta Avrupa Parlamentosunda, Alman Parlamentosunda bölücü örgütün paçavralarını eline alanlarla yan yana resim çektirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Oy yoksa yol da yok, hizmet de yok." sözlerini anımsatarak, "Kibir kulesi ya. Mevcut yönetimin altında CHP'nin ne Cumhuriyetle ne Gazi ile hiçbir bağı yoktur. CHP de bugün Kandil'dekilerin hatırı, Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayılıyor. Eş başkanların sözü hem CHP'de hem de ittifak ortaklarında Bay Kemal ve hanımefendiden de daha fazla geçiyor." diye konuştu.

- "Oy istismar eden ne idiği belirsiz birisi"

Erdoğan, alana kurulan ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuştuğu bir videoyu göstererek, "Bu adam Kürt değil. Bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy istismar eden ne idiği belirsiz birisi." dedi.

HDP'li bazı milletvekillerinin söylemlerinin de yer aldığı görüntülerden sonra Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüyor musunuz Kandil'den talimat veriyor. Bu adam Kürt filan değil. Kütahya'dan sesleniyorum tüm Türkiye'ye. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Türkiye'de ne var? Güneydoğu Anadolu bölgemiz var mı, Doğu Anadolu bölgemiz var mı, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz var mı, Orta Anadolu'muz, Ege'miz, Marmara'mız var mı? Ama Kürdistan diye bir bölge yok.

Sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun, Irak'ın Kuzeyi'nde var, defol git oraya, defol. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git. Siz, bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz. 780 bin metrekareyle Türkiye'yi bölemeyeceksiniz."

(Sürecek)