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AK Parti'nin Kütahya mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız"- "Yedi düvel birleşti. Bu seçimleri başarıyla atlatmamız gerekiyor. İçeride de dışarıda da yedi düvel birleşti, 31 Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Bakmayın siz muhalefetin 31 Mart'ı önemsiz kılmasına, bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan ve önemsiz göstermesine. 31 Mart, Türkiye'nin kritik seçimlerinden biridir"

21 Mart 2019 Perşembe 18:55
AK Parti'nin Kütahya mitingi

KÜTAHYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız." dedi.

Erdoğan, partisince Yeni Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kütahya'nın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Başbakan Adnan Menderes'in şehri Kütahya, demokrasinin, milli iradenin şehri Kütahya sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Şehitler diyarı Kütahya'dan, Dumlupınar'daki şehitlerimiz başta olmak üzere İstiklal Savaşı'mızın, aziz milletimizin tüm aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 14 ay aradan sonra tekrar Kütahya'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Öncelikle sizlere şükran borcumu ödemek istiyorum. Sizlere vefanız için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Hamdolsun Kütahya 24 Haziran'da yine bizleri yalnız bırakmadı. Tıpkı 1946 seçimlerinde merhum Menderes'e sahip çıktığı gibi, bir dönem vekilliğini yapan Menderes'i her dönem mebusu bildiği gibi Kütahya bizi de hep bağrına bastı." şeklinde konuştu.

Kütahya'nın 2002'den beri milli iradenin ve AK Parti'nin kalesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdikleri 14 seçimin tamamında Kütahya'nın rekorlara, zaferlere ve her biri öncekinden ihtişamlı başarılara imza attığını anlattı.

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde Kütahya geleneğini yine bozmadı. Yüzde 71,5 ile şahsıma ikinci kez Cumhurbaşkanlığı görevini veren siz Kütahyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 55 ile AK Parti'yi şampiyon yaptığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun, rabbim bu sevdayı, bu dayanışmayı ve aramızdaki şu aşkı daim kılsın." dedi.

Yerel Seçimlere 9 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yedi düvel birleşti. Bu seçimleri başarıyla atlatmamız gerekiyor. İçeride de dışarıda da yedi düvel birleşti, 31 Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Bakmayın siz muhalefetin 31 Mart'ı önemsiz kılmasına, bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan ve önemsiz göstermesine. 31 Mart, Türkiye'nin kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle, yine kendisine yakışan bir demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah'ın izniyle atlatmak zorunda. Suriye'deki operasyonlarımızı sürdürmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Nasıl ki Cerablus'tan çıktık, nasıl Afrin'den çıktık aynen bundan da öyle çıkmamız lazım. Güneyimizde kurulan terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."

- "Her an hazırız"

Erdoğan, alandakilerin, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganına karşılık, "Ondan hiç şüpheniz olmasın. Her an hazırız, şu anda sınırdayız. Bir müptezel çıkmış ne diyor? 'Boğazın ötesine geçmeyin.' Alçağa bakın alçağa. Bunlara hadlerini bildirmek için bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Ezan ve bayrak düşmanlarına ders vermek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Milletimize kurulan tuzakları, sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok, hepimiz sandığa gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya'dan 21 Haziran'da olduğu gibi tarihi zafer beklediğini vurgulayan Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Kütahya, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Kütahya, 31 Mart'ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun? Kütahya, 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Kütahya, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Kütahya, 31 Mart'ta mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz?" sorularına, "evet" yanıtını aldı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:55
  1. AK Parti'nin Kütahya mitingi
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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