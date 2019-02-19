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AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu

AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 15:29
AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu

AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu.


AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, liste Musa Yılmaz, Aynur Koçuk Mercan, Muammer Özcura, Remzi Günay, Pınar Akbulut, Emin Sarıkaya ve İbrahim Çınar’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:29
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