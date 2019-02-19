AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu.

AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi adayları belli oldu.

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, liste Musa Yılmaz, Aynur Koçuk Mercan, Muammer Özcura, Remzi Günay, Pınar Akbulut, Emin Sarıkaya ve İbrahim Çınar’dan oluştu.

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