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AK Parti'nin kuruluş yıldönümü

Gazetemiz okurlarından Ali Faruk Terzi, "AK Parti'nin kuruluş yıldönümü" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:52
AK Parti'nin kuruluş yıldönümü

 Ali Faruk Terzi 

Trabzon Hamamizadede AK Parti’nin kuruluşu, Kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin tarafından açıklanırken merhum Mehmet Altınkılıç Kurucu İl Disiplin Kurulu Başkanı ben de 29 yaşında Kurucu disiplin kurulu başkanvekili idim. Bu yıldönümünde Ak Parti artık kişilik kazanmış bir partidir artık partinin bağımsız bir şahsiyeti vardır. Son söyleyeceğimizi ilk söylemek babından bu, şu anlama gelmektedir: Artık insanlar parti içindir parti insanlar için değildir.

CHP ve MHP bu durumdan kurtulmak için son ve mevcut genel başkanları Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile büyük bir mücadele verirken ve bayağı yol almışken merkez sağın bu partisi aksine kendine kişilik kazandırmaya çalışmaktadır.

Belki de kendinden önceki merkez sağ partileri; Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi gibi olmak istememekte bunun için de yaşayan bir organizma haline dönüşmektedir. Bu mümkün müdür? Bence değildir bu boş bir hayaldir fakat şu anda parti sahip olduğu güçle aldanıp bu şekilde vücut bulmaktadır. Öyle bir vücuttur ki bu; herhangi bir oluşumun siyasi ayaklarından olsanız ve bu parti içinde yer alsanız parti sizi koruma altına almaktadır. Kendisini var olma ve yok olmama üzerine dizayn etmeye çalıştığı için bu büyük gücün kapsayıcılığı içinde doğru yanlış her şeyi kapsayıp bir nevi absorbe etmektedir.

Şahsa bağlı olmamak şahıs ile kaim daim olmamak.

Futbol takımlarının ve derneklerin kurumsallaşmak dedikleri şey olmak, partilerde gerekli ve vazgeçilmez değildir.

O zaman bir partiyi de bir sülaleye ve iktidarına yani saltanata rahatça benzetiriz. Devletin bekası için kardeş katli caizdire kadar gider iş...

Hemen meşhur soru geliverir şimdi; ama Amerika’da iki parti var ve sürekli onlardan biri kazanıyor. Amerika’nın çocuk hakları sözleşmesini dahi imzalamayan iki ülkeden biri olması ve bireye gaddar olması belki de bundandır. Yani parti gibi görünen saltanat sistemindendir. Bu durum devleti cihan devleti haline getirmekte lakin bireyi yerin dibine geçirmektedir. Özgürlükler ülkesi: Patlarcasına yemek için kazanmak ve kazanmak için başkalarının sırtına basmak özgürlüğü. Altta kalanın canı çıksın sen de adam ol altta kalma özgürlüğü...

Zaten filmini de çekmişler, Açlık Oyunları. Kazanan yere göğe sığdırılamıyor, kaybedenin canı çıkıyor. Bunun demosunu Survivor Formatında izletiyorlar bize.

Sayın genel başkanın en son açıklaması partinin millet için olacağının altını çizmiştir. Keşke o konuşmada olduğu gibi olsa. Ama bu organizma organizasyon buna direnecektir. Bu direnç başarılı olduğu taktirde son gelecektir. Direncin aktörleri birer bakteri gibi başka partilerde kendilerine yer bulacaktır ve zerrece bu hikayenin bitmesine üzülmeyeceklerdir.
Çünkü biz partiyi kurarken bunların söyledikleri şuydu: “Bir seçime girsin görelim

 

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:52
  1. Trabzon
  2. İbrahim Keskin
  3. AK Parti
  4. Demokrat Parti
  5. Adalet Partisi
  6. Anavatan Partisi
  7. Doğru Yol Partisi

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