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AK Parti'nin Konya mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Birileri ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği kritik durumla asla ilgisi ve orantısı olmayan kimi gerekçelerle AK Parti'ye ders vermek istiyormuş ama unutmayalım ki dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir"- "Türkiye 2002 yılından beri girdiği 14 seçimin belki de en kritiklerinden birini 31 Mart'ta yaşayacak. Çünkü bu seçimden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Bu dönemi en etkili şekilde kullanabilmemizin yolu seçimlerden istikrar ve güven ortamımızın sürmesini garantiye alacak bir sonuçla çıkmaktır"- "Aksi takdirde sınırlarımızın dibine kadar gelmiş olan teröristlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Aksi takdirde ekonomimize saldıran alçakların ve fırsatçılık yaparak onların ekmeğine yağ sürenlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Aynı şekilde bu seçimde ortaya çıkacak bir olumsuzlukta Yeni Zelanda'daki teröristin tüm açıklığıyla ortaya serdiği gibi hala ülkemizle ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar"

22 Mart 2019 Cuma 16:21
AK Parti'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği kritik durumla asla ilgisi ve orantısı olmayan kimi gerekçelerle AK Parti'ye ders vermek istiyormuş ama unutmayalım ki dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Konuşmasına "Konya'da" şiirinin dizeleriyle başlayan Erdoğan, aziz, mübarek, dünyada eşi bulunmayan şehir olarak nitelediği Konya'yı ve ilçelerini selamladı.

Gönül belediyeciliğinin her şehre yakıştığını ama en çok da Konya'ya yakıştığını ifade eden Erdoğan, "Bize gönülden gönüle hangi kapıların açılacağını öğreten Mevlana'nın ahvadına bu yakışır. Bize iman ve yürekle mücadele edildiğinde neler başarılabileceğini gösteren Sultan Kılıçarslan'ın torunlarına böylesi yakışır. Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan Konya, elbette gönül belediyeciliğinde de en ön safta yer almıştır ve yer alacaktır." diye konuştu.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Atay ve ilçe belediye başkan adaylarının her birinin gönülleri fethedecek projeleri bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Devam diyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik, bundan sonra da devam inşallah. Biz de Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarımız olarak Konya'nın her mücadelesinde bugüne kadar nasıl olduysa yeni sistemle bundan sonra da yanında yer alacağız. Artık eskisi gibi değil. Cumhurbaşkanı, kabine, Konya Büyükşehir, ilçeler, üçlü mekanizma, inşallah el ele Konya'yı daha ileriye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Tüm yatırımların takipçisi olacağım"

Erdoğan, metro başta olmak üzere şehrin geleceği için kritik öneme sahip tüm yatırımların yerine getirilmesinin takipçisi olacağını dile getirdi.

Gençlere çağrıda bulunmak istediğini belirten Erdoğan, "Konya'da yaşamak başkadır, Konya'yı yaşamak da başkadır. Gelin sizler Konya'yı yaşayın. İnce Minare'deki o taş işçiliğinin estetiğini, Karatay Medresesi'nde asırlarca süren derslerin inceliğini, Selçuklu sultanlarının dönemlerini aşan mesajlarını ancak yaşayarak öğrenmek mümkündür. Ülkemizin şu anda en genç büyükşehir belediye başkan adaylarından olan birini işte bunun için Konya'da tecrübesiyle de sizlerin emrine verdik." dedi.

Başkan adayı Uğur İbrahim Altay ile "Uğur yaşlı değilsin değil mi? Uğur kardeşimin bir eksiği var, saçları eksik." diye şakalaşan Erdoğan, "Ama dinamik. Tecrübesiyle beraber içimizden biri. İnşallah bundan sonra da size efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldi. Hatay'da da var ya bir tane, ne diyor? 'Oy var hizmet var.' Kim bu? CHP'li. Sen kimsin? Ama bizdeki anlayış ne? Bizdeki anlayış, biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Farkımız bu." diye konuştu.

"Tarih boyunca medeniyet ışığımızı hep en yukarıda tutan Konya, inşallah gelecekte de medeniyetimizin inkişaf merkezi olmayı sürdürecektir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eskiler 'Yitik kaybedildiği yerde bulunur' derler. Biz de inşallah Konya'da kaybettiğimizi Konya'da bulmakla işe başlayacak, bu ışığı dalga dalga tüm Türkiye sathına, tüm bölgemize, tüm dünyaya yayacağız. Tarihi konuşuyorum, tarihi değerlendiriyorum. Bunun için 31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği kritik durumla asla ilgisi ve orantısı olmayan kimi gerekçelerle AK Parti'ye ders vermek istiyormuş ama unutmayalım ki dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.

Türkiye 2002 yılından beri girdiği 14 seçimin belki de en kritiklerinden birini 31 Mart'ta yaşayacak. Çünkü bu seçimden sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Bu dönemi en etkili şekilde kullanabilmemizin yolu seçimlerden istikrar ve güven ortamımızın sürmesini garantiye alacak bir sonuçla çıkmaktır. Aksi takdirde sınırlarımızın dibine kadar gelmiş olan teröristlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Aksi takdirde ekonomimize saldıran alçakların ve fırsatçılık yaparak onların ekmeğine yağ sürenlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. Aynı şekilde bu seçimde ortaya çıkacak bir olumsuzlukta Yeni Zelanda'daki teröristin tüm açıklığıyla ortaya serdiği gibi hala ülkemizle ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:21
  1.  AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Konya mitingi

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