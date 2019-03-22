AK Parti'nin Konya Mitingi

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz dönem, özellikle daha pratik kararların alındığı, daha hızlı hareket edilen, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak. O nedenle gecemizi gündüzümüze katarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önümüzdeki dönemi güçlü bir icraat dönemi olarak tamamlamak istiyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Koca, 31 Mart'tan sonra 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini, bu dönemin ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapısı gereği, hızlı ve nitelikli kararlar alarak uygulamayı hedeflendiğine işaret eden Koca, "31 Mart sonrası bu uzun, 4,5 yıllık seçimsiz dönem, özellikle daha pratik kararların alındığı, daha hızlı hareket edilen, daha sonuç odaklı bir icraat dönemi olacak. O nedenle gecemizi gündüzümüze katarak, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önümüzdeki dönemi güçlü bir icraat dönemi olarak tamamlamak istiyoruz. 31 Mart bu icraat döneminin enerjisini alan değil, bu döneme enerjisini veren bir seçim olmalıdır. Bu doğrultuda üzerinize düşen sorumluluğu yapacağınıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Koca, Konya'nın her zaman olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de vereceği yüksek oyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye vefasını göstereceğine inandığını söyledi.

4,5 yıllık seçimsiz dönemin güçlü Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Sadece ülkemizdeki istikrardan öte özellikle gönül ve kültürel coğrafyamız için ve hatta dünya için, Türkiye'nin güçlü ve lider ülke olmasına ihtiyaç var. Bu gücü pekiştirecek 31 Mart seçimini önemsiyoruz. Bu anlamda 31 Mart'ta herkesin oyunun kutsallığını bilerek, oy kullanma noktasında gayret göstereceğine inanıyorum."

Yeni dönemde sağlık alanında önemli hizmetler planladıklarını anlatan Koca, Konya'da yapımı devam eden şehir hastanesinin gelecek yıl hizmete açılacağını, ülke genelindeki tüm şehir hastanelerinin vatandaşlara nitelikli hizmet sunacağını bildirdi.

- "Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatan bir öncüdür"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazreti Mevlana’nın şehri olan Konya’nın, vefa örneği bir şehir olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vefalı yönüyle bilindiğini anlatan Kurum, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatan bir öncü, milli iradenin sembolüdür. Yeryüzündeki tüm mazlumlara çağ atlatan milli iradenin sembolüdür, yeryüzündeki tüm mazlumların hamisidir. Derdi Kudüs olan, Filistin olan, Arakan olan, yetim çocuklar, zulüm altındaki babalar, çaresiz anneler olan bir dünya lideridir. Konya, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını her zaman gösterdi, asla yalnız bırakmadı ve asla yalnız bırakmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, memleketi Konya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Konya'mız bu davanın mihenk taşı, bu hareketin sarsılmaz kalesidir. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya kendine yakışanı yapacaktır ve 31 ilçenin tamamını almak suretiyle yeni bir destan yazacaktır. AK Parti iktidarları döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehrimize 12 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. Devam eden de yaklaşık 886 milyon liralık yatırımımız var. Konya'mıza yaptığımız ziyaretlerde büyükşehir belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla bir araya gelerek 'Konya'mız için, şehrimiz için ne yapabiliriz' kaygısına girdik. Hızlı bir şekilde projeleri başlattık. Kentsel dönüşümden millet bahçelerine, şehir içindeki sanayi alanlarının şehir dışına çıkarımasına kadar birçok projeyi başlattık ve süreç içerisinde de projelerimize de yeni projeleri ekleyeceğiz. Şehirlerimiz için, vatandaşımız için hizmet etmeye devam edeceğiz."

- "Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçmiştir"

