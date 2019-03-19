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AK Parti'nin Kocaeli mitingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ni Kocaeli'de inşa ettik. Birinci kısım tamamlandı. İnşallah birinci kısmın ikinci etabı da bir an önce tamamlanacak. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin geleceğine etki edecek kritik yatırımlar için adeta bir üs olacak"- "Ekonomisi bitmiş, IMF kapılarında bekleyen Türkiye'yi, Kocaeli'nin çalışkan insanlarıyla, gözü kara girişimcileriyle bugünlere taşıdık. Türkiye ekonomisini Kocaeli sayesinde 3,5 kat büyüttük. Kocaeli yanımızda olmasaydı, biz tüm bunları başaramazdık"

19 Mart 2019 Salı 17:41
AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ni Kocaeli'de inşa ettik. Birinci kısım tamamlandı. İnşallah birinci kısmın ikinci etabı da bir an önce tamamlanacak. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin geleceğine etki edecek kritik yatırımlar için adeta bir üs olacak." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen miting öncesinde yaptığı konuşmada, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve coşkudan dolayı teşekkür etti.

Kocaeli'nin bugün bir kez daha milletin adamına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığını ifade eden Varank, "Kocaeli, dünyanın öbür ucundan Sayın Cumhurbaşkanımızı tehdit eden çapulculara meydanı dar ediyor. Allah sizlerden razı olsun. Kocaeli, sanayinin, teknolojinin, yenilikçiliğin başkenti. Biz bu şehirde her şey üretilsin istedik. Vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturmanın gayreti içerisinde olduk." diye konuştu.


- "Kocaeli'yi özel sektör için çekim merkezi haline getirdik"

Bakan Varank, kaynakları Kocaeli'nin geleceği için seferber ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Burayı özel sektörümüz için çekim merkezi, üretimin adeta dinamosu haline getirdik. 16 senede 54 milyar liralık yatırıma teşvik verdik. Bu teşvikler, 89 bin vatandaşımıza iş oldu, aş oldu. 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Sanayicimize 'Gel buralarda üretim yap' dedik. Onlar üretti, 100 binin üzerinde istihdamla Kocaeli'de refah arttı. Kocaeli teknolojiyle parlasın istiyoruz, bunun için ilimizde güçlü bir araştırma geliştirme eko-sistemi inşa ettik. 143 firmaya Ar-Ge ve tasarım merkezi desteği verdik. 5 Teknopark kurduk. Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ni Kocaeli'de inşa ettik. Birinci kısım tamamlandı. İnşallah birinci kısmın ikinci etabı da bir an önce tamamlanacak. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin geleceğine etki edecek kritik yatırımlar için adeta bir üs olacak."


- "Türkiye ekonomisini büyüttük"

Attıkları adımlar sayesinde Kocaeli'nin 16 yılda 13 kat büyüdüğünü vurgulayan Varank, Kocaeli'nin Türkiye'nin gururu olduğunu dile getirdi.

Bakan Varank, Kocaeli'nin, Türkiye'yi büyütme, ekonomilerini güçlendirme mücadelelerinde kendilerinin en önemli yol arkadaşları olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Ekonomisi bitmiş, IMF kapılarında bekleyen Türkiye'yi, Kocaeli'nin çalışkan insanlarıyla, gözü kara girişimcileriyle bugünlere taşıdık. Türkiye ekonomisini Kocaeli sayesinde 3,5 kat büyüttük. Kocaeli yanımızda olmasaydı, biz tüm bunları başaramazdık. İşte o yüzden yol arkadaşımız Kocaeli'nin gelişimi için bu güzel şehre hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini Kocaeli'de yaşattık. Bu şehre yıllar boyunca büyük hizmetler kazandırmış İbrahim Karaosmanoğlu başkanımıza, ağabeyimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Kocaeli'de hizmet bayrağını Tahir Büyükakın devralacak."

Kocaeli'de, sadece büyükşehirde değil, tüm ilçelerde AK Parti’nin sandıklardan birinci çıkması gerektiğini belirten Varank, "Kocaeli’ye yakışan bu olur. Şimdi ben sormak istiyorum, 31 Mart’ta tüm ilçeleriyle Kocaeli’de, Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye, yine çok güçlü bir destek vermeye var mısınız? Türkiye’yi büyütme mücadelemizde Kocaeli’yi yine en ön safta tutmaya var mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:41
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