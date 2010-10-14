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AK Parti’nin Kızılcahamam kampı yarın başlıyor

AK Parti’nin 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 15 Ekim Cuma günü Kızılcahamam Asya Termal tesislerinde başlayacak.

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
AK Parti’nin Kızılcahamam kampı yarın başlıyor

Kampta, 12 Eylül’de yapılan halkoylamasında çıkan yüzde “42 hayır” oylarının nedeninin araştırıldığı bir bilimsel çalışma ve terör konusu ele alınacak. Cumartesi günü Başbakan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıya, bakanlar, milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri aileleriyle birlikte katılacak. Pazar günü Başbakan Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek. Başbakan Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılarda, 12 Eylül halk oylaması sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Parti tarafından halk oylaması sonuçlarıyla ilgili yapılan araştırmaların kampa yetiştirileceği açıklanmıştı. Asya Termal Tesisleri’ne, AK Parti’nin kampı sona erene kadar dışarıdan müşteri alınmayacak. Basın mensupları da sadece açılış ve kapanış konuşmasında içeri alınacak. Kurulduğu günden beri yılda iki kez yapılan kamp programının bahar dönemi bu yıl anayasa değişikliği sürecinden dolayı yapılamamıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
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