Resmen açıklandı! AK Parti'nin seçim kampanyası 15 Şubat'ta başlıyor

AK Partili Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, AK Parti'nin yerel seçim kampanyasının 15 Şubat'ta başlatılacağını açıkladı. Ünal, '"Seçim tanıtım kampanyamızı 15 Şubat'ta yapacağız. Bir tane sanal genel merkez oluşturduk. Kampanyamızı sosyal medya ağırlıklı sürdüreceğiz. Sloganımız belli ama açıklamıyoruz" dedi.

Ara slogan açıklandı

Ünal, 31 Mart seçimleri için kullanılacak sloganın belli olduğunu ancak daha sonra açıklanacağını söyledi. Ünal, Şubat'a kadar ara slogan kullanılacağını, bu sloganın da "Önce millet, önce memleket" olduğunu duyurdu..

İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayıyla ilgili konuşan Ünal, "Binali Bey'in konuşulması doğal. Binali Bey önemli bir aktör." dedi. Ünal, AK Parti'nin İstanbul adayının açıklanacağı tarihle ilgili de bilgi verdi. Ünal, İstanbul adayının Başkan Erdoğan'ın Arjantin ziyareti sonrasında, Aralık ayı içinde açıklanacağını söyledi. Ünal, adayı açıklanmayan diğer illerin de aynı tarihte duyurulacağını vurguladı.