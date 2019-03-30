AK Parti'nin Kağıthane mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk işin Suriye meselesini çözmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin 17 yıl önce yüzde 20'sini, şimdi ise yüzde 68'ini karşıladıklarını kaydetti.

Artık Amerika'dan insansız hava aracı almadıklarını belirten Erdoğan, "Çünkü insansız hava aracımızı kendimiz üretiyoruz. Silahlı insansız hava aracını kendimiz üretiyoruz. İşte onun için bu teröristler artık Kandil'de bile kaçacak delik arıyorlar. Daha güçlüyüz. Daha da iyi olacak. Bunun için işte Zeytin Dalı ve Afrin operasyonlarını başarılı yaptık. Oradaki tünelleri bu teröristlerin başına geçirdik. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi zannediyorlar. O, eski Türkiye'ydi. Şimdi o Türkiye yok, bu Türkiye başka. Zira bizim şimdi Rabiamız var. Ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

- "Terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler"

"Ne yapsalar boş." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu millete bir daha inşallah şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu millete bir daha fidan gibi gençlerin darağacında son nefeslerini verişini kimseye seyrettiremeyecekler. Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler. Bu ülkenin güney sınırlarını terör koridoruyla kapatmaya çalışanlar, asla buna fırsat bulamayacaklar. Gereken dersi bunlara her an verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz. Durmak yok."

İster içeride, ister dışarıda olsun bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak, ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız. Sandıkları, ülkemizin ve milletimizin geleceğine vuracakları darbenin aracı haline getirmek isteyenler, şimdiden tehditlere başladılar. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıkları için verdikleri destek karşılığında eş başkanlıktan bahsediyorlar. İşte bu Kandil'e sırtını dayayanlar bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yıldır ne yaptınız" dediğini belirterek, partisinin yaptığı hizmetleri mitinge katılan vatandaşlara sinevizyondan izletti.

Görüntüler devam ederken Erdoğan, "Yüksek hızlı tren orada ama binmek nasip olmadı yetişemiyor. Aynı zamanda Marmaray, denizin altında olduğu için göremiyor. Avrasya Tüneli denizin altında bunu da göremiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçemedi, geçemiyor. Herhalde biraz sıkılıyor. Osmangazi Köprüsü aynı şekilde. Bunca eserler... Sadece İstanbul'a 255 katrilyon liralık yatırım yaptık. 255 katrilyon, dile kolay. Niye? Biz bu milleti, Allah için sevdik. Biz bu millete aşığız. Biz bu milletin dertlisiyiz. İşte şu eserlerle bunları gösteriyoruz. Kardeşlerim, şimdi burada tabi 18, 20, 25 yaşındaki gençler bilmez." ifadelerini kullandı.

- "Devran değişti"

İstanbul'da kendilerinden önceki dönemde Ikarus marka otobüslerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu otobüslerin oldukça kirli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a belediye başkanı oldum ilk işim, benim milletim bu otobüslere mi biner? 6 bine aşkın şu ana kadar İstanbul'a Mercedes otobüs aldık. Niye? Benim Ahmetime, Mehmetime, Fatmama, Ayşeme bunlar layık değil mi? Niye o ilkel otobüslerle bu millet mahkum edilir? Bu devran değişti." dedi.

Kağıthane'den metro hatlarının geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugünleri gördük. Allahıma hamdolsun. Daha güzellerine layıksınız. Bunlar da olacak." diye konuştu.

- "Bu aldatmacalara, bu oyunlara da gelmeyeceğiz"

Hiçbir zaman yeise kapılmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha iyi olacağız ve güzellikleri görüyoruz. Alt yapıda görüyoruz, üst yapıda görüyoruz. Elhamdülillah her şeyimiz ortada. Nereden nereye? İşte geçmişte Avrupa'da çalışan kardeşlerimiz, buraya geldikleri zaman ellerinde çikolatalarla, defterlerle gelirlerdi. Şimdi böyle bir şey var mı artık? Her şey artık ülkemizde hamdolsun var. Daha iyi olacak ve güzel günler hamdolsun şu anda yaşanarak geliyor. İşte ben hep şuna bakıyorum, anneler, babalar, çocuklarınıza da lütfen bunu söyleyin, deyin ki 'Bak, 94'te böyle bir Kağıthane yoktu ama şimdiki Kağıthane çok daha farklı.' Bu aldatmacalara, bu oyunlara da gelmeyeceğiz. İnşallah atacağımız adımlarla pazartesiden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız."

Vatandaşlardan sandıklara gitmeyi ihmal etmemelerini isteyen Erdoğan, "Şunu da unutmayalım, kale içeriden fethedilecek. Benim hanım kardeşlerim, bu işin baş aktörü. Kaleyi içeriden fethedeceğiz. Beyler, hanımlar kararlı. Siz ne durumdasınız?" dedi.

Erdoğan, Kağıthanelilerden, Türkiye'nin değişik yerlerinde oturan yakınlarına da telefonla ulaşmalarını ve demokratik gücü sandıkta ortaya koymalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor Kandil'dekiler. Bölücü terör örgütü başının heykelini dikeceklermiş. Bir kadın çıkıyor, diyor ki 'Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye dayıyoruz.' diyor. Biz de sırtımızı milletimize, Allahımıza dayıyoruz. Onun için durmak yok, ha gayret." diye konuştu.

- Notlar

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesinde düzenlenen mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, miting sonrası vatandaşlara bez çanta ve çay dağıttı.

(Bitti)