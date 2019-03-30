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AK Parti'nin Kağıthane mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Milletimi patlıcan, domates, patates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bay Kemal de zannediyor ki bunları söylersem bu milleti aldatırım. Bu ülkede ne patlıcan ne patates ne domates sıkıntısı var"- "Ekonominin patronu şu anda Türkiye'de bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları mı ülkenin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanını mı bunlar seçiyor yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor?"

30 Mart 2019 Cumartesi 12:21
AK Parti'nin Kağıthane mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimi patlıcan, domates, patates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bay Kemal de zannediyor ki bunları söylersem bu milleti aldatırım. Bu ülkede ne patlıcan ne patates ne domates sıkıntısı var." dedi.

Erdoğan, partisince Sultan Selim Mahallesi'nde düzenlenen Kağıthane mitinginde, Kağıthane'nin desteğini hep aldığını ifade ederek, "İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane'nin tercihinin yine hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana olacağını karşımda görüyorum. İstanbul'un yönetimine talip olup da Kağıthane'yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Seçim döneminin hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'ye yönelik niyetlerin, heveslerin, projelerin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Biz belediye başkanlarımızı seçeceğimizi sanırken, meğer birileri bu seçimi ülkemizin başına çorap örme, birileri de intikam ve rövanş aracı haline getirmek istiyormuş. Bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsediyorlar. Biz yerel seçim mi yapıyoruz yoksa genel seçim mi yapıyoruz? Ekonominin patronu şu anda Türkiye'de bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak benim, kabinem, ekonomiyi biz yönetiyoruz, belediye başkanları mı ülkenin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanını mı bunlar seçiyor yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin zaten bunları çok iyi bildiğine inanıyorum. İstiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler. Çünkü atalarımızın güzel bir sözü var, '180 kere de tekrar etsen fayda var.' Anlatacağız, bildiklerinizi bilmeyenlere söylememiz lazım."

Erdoğan, bu seçimin bir beka seçimi olduğunu söylediklerinde birilerinin dudak bükerek "O kadar da değil." dediklerini aktararak, "Bunu söyleyenler, Kandil'den gelen mesajları, Kandil'in emrindeki partinin seçim stratejisini diğer partilerin listelerinden gösterdiği terör örgütü mensubu belediye meclis üyesi adaylarını görünce inanıyorum ki ikna olmuşlardır. Şu anda Türkiye'de maalesef bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları, belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor." diye konuştu.

- "İttifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle"

"Ya Rabbi bu ittifakımızı pazara kadar değil, mezara kadar devam ettirmeyi bize nasip eyle." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu FETÖ denilen zalim, bu ülkede ümmeti böldü ve kendine göre Allah muhafaza burada söylemek hiç mi hiç edebime uygun düşmüyor buna göre yorumlar yaptı. Bak kaçtılar gittiler, hala kaçıyorlar, ama onlar kaçacak biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de, Tendürek'te vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Benim milletimin huzurunu kaçıranlara biz bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Biz, bunun için varız. Bütün bunlara bakarak eğer birileri ikna olmuyorsa, 16 bin 500 kilometre öteden katliam silahlarının üzerine kazınan mesajları görünce her halde ikna olmuşlardır. Bu da yetmediyse, son günlerde döviz, enflasyon, faiz şer üçgeninde çevrilen yeni dolapları görünce herhalde ikna olurlar. Seçimler bahanesiyle ülkemize yönelik bu saldırılarda görülen artışın gayesi, 2023 hedeflerimizle somutlaştırdığımız o büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Bunu başaramadılar. Ne dediler? 'Domates, patates, patlıcan.' Bunlarla bu işin ne alakası var? Milletimi patlıcan, domates, patates, biber bunlarla mı aldatacaksınız? Bu millet 'Çanakkale geçilmez' dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir. Bay Kemal de zannediyor ki bunları söylersem bu milleti aldatırım. Bu ülkede ne patlıcan ne patates ne domates sıkıntısı var. Ne oldu? Hemen biz tanzim satışları kurduk. Bir anda fiyatlar yüzde 50 düştü. Şu anda bunlar gündem de mi? Olay bu kadar basit."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane ile geçmişlerinin yeni olmadığını belirterek, "Bay Kemal gibi bunlar buraların adresini bilmez. Meral Hanım buraların adresini bilmez. Ama biz siyasetimizi gençlik yıllarımızdan beri buralarda yaptık. Kağıthane'nin çöp, çamur, çukur olduğu zamanlardan itibaren yaptık." dedi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kağıthane

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