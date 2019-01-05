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AK Parti'nin İzmir adayları açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’in ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtacağı toplantı başladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım konuşuyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:09

Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarından satırbaşları:

Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır.

İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır.

Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir.

Ve İzmir’imizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz.

31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız.

Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur

Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:09
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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