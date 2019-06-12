AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar YSK, AK Parti'nin, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde de görev verilmesiyle ilgili itirazını reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapabileceğine karar vermişti. Bu karara AK Parti'nin yaptığı itiraz da reddedildi. YSK, kararında ilçe seçim kurullarının hakimlerden oluştuğunu vurgulayarak, hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti. YSK'nın, "31 Mart'ta görev yapıp soruşturma geçirenler 23 Haziran'da görevli olabilir" kararı tartışmalara neden olmuştu. YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da görev yapan 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak başka illerde görevlendirmişti.

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