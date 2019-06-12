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AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar

YSK, AK Parti'nin, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde de görev verilmesiyle ilgili itirazını reddetti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:45
AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan flaş karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapabileceğine karar vermişti. Bu karara AK Parti'nin yaptığı itiraz da reddedildi.

YSK, kararında ilçe seçim kurullarının hakimlerden oluştuğunu vurgulayarak, hakimler hakkında idari tasarruf ve yaptırım uygulama yetkisinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

YSK'nın, "31 Mart'ta görev yapıp soruşturma geçirenler 23 Haziran'da görevli olabilir" kararı tartışmalara neden olmuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da görev yapan 13 ilçe seçim kurulu müdürünü geçici olarak başka illerde görevlendirmişti.

 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:45
  1. İstanbul
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  6. GÜNCEL Haberleri
  7. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  8. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • YskYsk26 dk önce
    Aklimizla dalga geciyor. Ayni kurullarla secim yapiyorsan secimi niye iptal ettin. Dalga geciyorlar. Ysk Kesin feto cu

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