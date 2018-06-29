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AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

29 Haziran 2018 Cuma 09:49
AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak

Önceki gün milletvekili seçimlerine ilişkin il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na dilekçe veren AK Parti İl Başkanlığı'nın talebi kabul edildi.

15 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Buna göre, 15 ilçeden Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve İmamoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak. Adana'da kesin olmayan seçim sonucuna göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:49
  1. Adana
  2. 24 haziran
  3. seçim

YORUM YAZ

  • ismailismail14 sa önce
    şunu anlamıyorum neden MHP de itirazda bulunmuyor. bence teşkilatları istenildiği gibi sandıklara ve seçmene sahip çıkmadı. evet köklü bir parti ancak teşkilatları seçimlere hiç önem vermiyor. mhp li olmayan sandık görevlileri ve müşahitleri atıyor ve partiyede oy vermiyorlar. mhp daha dikkatli olmalı bence.
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