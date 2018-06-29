AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Oylar yeniden sayılacak
AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.29 Haziran 2018 Cuma 09:49
Önceki gün milletvekili seçimlerine ilişkin il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na dilekçe veren AK Parti İl Başkanlığı'nın talebi kabul edildi.
15 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK
Buna göre, 15 ilçeden Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve İmamoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak. Adana'da kesin olmayan seçim sonucuna göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.
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