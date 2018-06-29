AK Parti'nin Giresun'da itiraz ettiği sandıkta oyu arttı

AK Parti Tirebolu İlçe Başkanlığı, 260 seçmenin bulunduğu Doğancı köyündeki 1055 Nolu sandığın oy tutanağındaki sonuçlara, "silik" olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İtirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, 230 seçmenin oy kullandığı ve 226 oyun geçerli sayıldığı sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda, daha önce geçersiz sayılan 4 oydan 2'si geçerli sayıldı. Buna göre, AK Parti'nin 102 olan oy sayısı da 104'e yükseldi.

1055 Nolu sandıkta oyların partilere göre dağılımı ise AK Parti 104, CHP 77, İYİ Parti 36, MHP 9 ve HDP 2 şeklinde gerçekleşti.

Tirebolu ilçesinde itirazın karara bağlanmasıyla Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri sonucunun resmiyet kazandığı belirtildi.