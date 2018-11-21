AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu | AK Parti İBB ve Ankara adayı kim oldu?

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında gelmekte. AK Parti’nin yerel seçim adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, AK Parti’li Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu son dakika olarak duyurdu. Peki AK Parti İstanbul adayı kim oldu? AK Parti’nin Ankara adayı kim?

Türkiye bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçim ittifakını yeniden masaya yatırmak için bir araya gelmesini konuşurken diğer taraftan da AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı ve 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının kim olacağı özellikle de AK Parti İstanbul (İBB) ve Ankara’da kimi aday göstereceği merak konusuyken,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yerel seçimlerde AK Parti İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. TRT Haber’de açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, “İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.” İfadesini kullandı. AK Parti’nin İBB adaylığı konusunda Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçerken, Ankara’da ise Mehmet Özhaseki’nin aday gösterileceği konuşuluyor.