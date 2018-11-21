0553 313 94 23

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu | AK Parti İBB ve Ankara adayı kim oldu?

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında gelmekte. AK Parti’nin yerel seçim adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, AK Parti’li Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu son dakika olarak duyurdu. Peki AK Parti İstanbul adayı kim oldu? AK Parti’nin Ankara adayı kim?

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu | AK Parti İBB ve Ankara adayı kim oldu?

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine en hızlı başlayan partilerin başında gelmekte. AK Parti’nin yerel seçim adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, AK Parti’li Numan Kurtulmuş, İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu son dakika olarak duyurdu. Peki AK Parti İstanbul adayı kim oldu? AK Parti’nin Ankara adayı kim? 

Türkiye bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçim ittifakını yeniden masaya yatırmak için bir araya gelmesini konuşurken diğer taraftan da AK Parti’nin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı ve 2019 yerel seçimlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının kim olacağı özellikle de AK Parti İstanbul (İBB) ve Ankara’da kimi aday göstereceği merak konusuyken, 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yerel seçimlerde AK Parti İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. TRT Haber’de açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, “İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz.” İfadesini kullandı. AK Parti’nin İBB adaylığı konusunda Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçerken, Ankara’da ise Mehmet Özhaseki’nin aday gösterileceği konuşuluyor.

 

 

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
  1. AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu
  2. AK Parti İBB ve Ankara adayı kim oldu?
  3. yerel seçim 2019 ak parti adayları
  4. ak parti istanbul büyükşehir belediye başkanı kim oldu
  5. ak parti ankara belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    1. Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından..
    2. Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul..
    3. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    4. Akit ailesinin acı günü
    5. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    6. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    7. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    8. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    9. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    10. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    11. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    12. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    13. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    14. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    15. Döviz kurları
    16. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    17. Ahşabı dantel gibi işliyor
    18. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    19. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    20. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı