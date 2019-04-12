AK Parti'nin İstanbul dosyası hazır! Ölülerin yerine bile oy kullanılmış

Bu dosyada seçimlerin yenilenmesi konusundaki gerekçelerinin tek tek delile dayandığını belirten AK Parti kurmayları, seçimlerde ‘Kısıtlı’ olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığının da tespit edildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’daki seçimler konusunda ‘Hukukun verdiği bütün hakların kullanılarak sonuna kadar gidilmesi’ talimatından sonra, AK Parti’nin seçim hukuku uzmanları yoğun bir mesai yaparak, ‘Seçimlerin yenilenmesi’ konusundaki başvuru dosyasını hazırladı. AK Parti tarafından, seçimlerde ‘Kısıtlı’ olarak nitelendirilen bazı seçmenler ile ölü olarak görünen seçmenlerin yerine oy kullanıldığını tespit etti. Birçok ilçede sandık kurullarının kanuna uygun oluşturulmadığı, boş ve imzasız sonuç tutanaklarının bulunduğu ve seçmen kütüklerinin sağlıklı oluşturulmadığı gerekçesiyle İstanbul’daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talep edilecek. AK Parti kurmayları, YSK’ya sunacakları başvuru dosyasında Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında 14 binin altına düşen oy farkının oluşmasına neden olan faktörlerin delillerinin tek tek yer alacağını dile getiriyor.

İstanbul’daki seçimlerin iptali başvurusuna ilişkin dosyaya, Büyükçekmece’de yürütülen soruşturmadaki deliller, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik verilen ifade tutanakları, usulsüz seçmen kayıtlarına yönelik keşif raporları ve İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü idari tahkikat soruşturmasında elde edilen veriler de eklenecek.

Büyükçekmece kararı ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu’nun AK Parti’nin Büyükçekmece’deki seçimin iptali yönündeki başvurusunu dün karara bağlaması bekleniyordu. YSK, görüşmeyi erteledi. Büyükçekmece’nin, İstanbul’un geneline yönelik başvuruyla birlikte değerlendirileceği belirlendi. AK Parti, İstanbul’un geneline yönelik iptal başvurusu yapmak için Maltepe’deki sayım sonucunu bekliyor. Sayımın ardından iptal istenecek. Eğer İstanbul’da iptal kararı çıkarsa, Büyükçekmece için ayrıca karar almaya gerek olmayacak.

İstanbul’da sandıkların yüzde 97’si sayıldı

2019 Yerel Seçimleri her sonucuyla tarihiydi… Birçok il el değiştirirken tartışmaların merkezi İstanbul oldu. Peş peşe itirazın yaşandığı mega kentte AK Parti’nin çıkışları sonrası bazı sandıklarda yeniden sayım kararı alındı. Şu ana kadar yapılan itirazlı sandıkların yüzde 97’si sayıldı. İstanbul sonucu için herkes Yüksek Seçim Kurulu’na odaklandı. Oy dağılımında son durum şöyle:

Ekrem İmamoğlu: 4.170.477

Binali Yıldırım: 4.156.481

Fark: 13.996

Sahte seçmen tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, önceki gün yaptığı açıklamada “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece’de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür. Bunlardan yaklaşık 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bu ne manaya geliyor? Aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkartılmış gibi... AK Parti’ye oy verenler listeden silinmiştir. Türkiye, seçim tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş” dedi. Uysal, seçimin iptal edilmesini istedi.

Nüfus hareketi yok

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal’ın iddialarına cevap verdi. İmamoğlu şunları söyledi: Hukuken böyle bir hakları yok, beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Altını çizerek söylüyorum, yalan. İnsanları rencide edecek şekilde bir süreç yaşatıyorlar

Büyükçekmece’ye. Bunun sonucunda Büyükçekmece’nin sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var.

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise “4 bin 459 seçmen kaydı güncellenmiştir. Bin 964 kişi ilçe dışından gelen seçmendir. Bin 159 kişi ilçe dışına giden seçmendir. 745 kişi AK Parti ve CHP’nin itirazları üzerine silinmiş seçmendir. 591 kişi ise bir mahalleden öbür mahalleden adres değiştirmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde Büyükçekmece’de 20 binli, 30 binli 40 binli bir seçmen hareketi olmamıştır” diye konuştu.

(Türkiye gazetesi)