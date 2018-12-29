Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul aday Binali Yıldırım

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylarını tanıttığı törende sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adaylarının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

Erdoğan ve Yıldırım'ın dev resimleri sahneye konuldu

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer aldı.

15 bin partili hep birlikte tezahüratlar yaptı

Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran yaklaşık 15 bin partili, Binali Yıldırım'ın isminin açıklanmasıyla birlikte hep birlikte tezahüratlar yaptı.