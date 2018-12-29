Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul aday Binali Yıldırım
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu.29 Aralık 2018 Cumartesi 16:43
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylarını tanıttığı törende sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adaylarının Meclis Başkanı Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.
Erdoğan ve Yıldırım'ın dev resimleri sahneye konuldu
Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer aldı.
15 bin partili hep birlikte tezahüratlar yaptı
Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran yaklaşık 15 bin partili, Binali Yıldırım'ın isminin açıklanmasıyla birlikte hep birlikte tezahüratlar yaptı.
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