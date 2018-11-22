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AK Parti'nin İstanbul aday adayları buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak:- "Bu seçimde çok farklı bir İstanbul geliyor. Mevcudun üzerine birçok belediye ilave edeceğiz"

22 Kasım 2018 Perşembe 15:46
AK Parti'nin İstanbul aday adayları buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mevcudun üzerine AK Parti'nin birçok belediye ilave edeceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Belediye Başkan Aday Adayı Toplantısı" yapıldı.

Şenocak, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının yakın zamanda açıklanacağını bildirerek, şöyle devam etti:

"31 Mart akşamına kadar AK Parti'li olmanın anlamının da tam bu olduğunu düşünerek, gece gündüz el ele kol kola beraber mücadele edeceğinize inanıyorum. Bizde siyasetin hiç kaybedeni olmamıştır, hep kazananı olmuştur. Yarın da siyasetimize bu şekilde yön vereceğiz. Yakın dönemde yaşadığımız olumsuzlukların hangi bedellere neden olacağını, müdahale etmeseydik nelere yol açacağını tahmin ediyorsunuz. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar… Birçok badireler atlattık. Biz daha çok kenetlenmeliyiz, daha çok birbirimize bağlanmalıyız. 31 Mart'ta bu planları yapanlara bir kez daha ders vereceğiz. Çünkü girdiği her seçimde oyunu artırarak çıkan AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hala tanıyamadılar."

AK Parti teşkilatında küslük olmadığını belirten Şenocak, "Bu seçimde çok farklı bir İstanbul geliyor. Bunu inanarak söylüyoruz. Mevcudun üzerine birçok belediye ilave edeceğiz. Çok güçlü bir İstanbul olacak yeni dönemde. Bu anlamda biz hepimiz el ele kol kola Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 31 Mart akşamı İstanbul'da zafer yaşayacağız. İstanbul demek, Türkiye demek, İstanbul coşarsa, Türkiye coşar. Allah nasip ederse bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:46
  1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  2. yerel seçim

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