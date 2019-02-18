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AK Parti'nin Isparta mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4)- "İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor"- "İnşallah bu seçimlerden de zaferle çıkacak ve 2023 yılına kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Isparta'da 2002 yılına kadar 92 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunu 16 yılda 121 kilometre ilaveyle 213 kilometreye çıkarttıklarını belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Sandıklı-Keçiborlu ayrımı ile Uluborlu-Senirkent-Yalvaç-Şarkikaraağaç ayrım yolunu, Beyşehir-Şarkikaraağaç yolunu bu yıl, Isparta-Burdur yolunu ise inşallah seneye tamamlıyoruz. Toplam 3 katrilyon lira maliyeti olan Isparta-Dereboğazı-Antalya yolundaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahta bulunan sekiz adet çift tüp tünel ve 13 adet çift köprünün ihale hazırlıkları sürüyor. Proje tamamlandığında bu yol 10 kilometre kısalacak, bu yolunun Isparta kesimini önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 933 milyon lira maliyeti olan Isparta-Eğirdir-Şarkikaraağaç yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Biten kesimleri trafiğe açtığımız bu projenin tamamını 2023'e kadar tamamlayacağız."

Gümüşgün-Burdur ile Karakuyu-Bozanönü-Isparta arasındaki demir yolları hattını yenilediklerini vurgulayan Erdoğan, "Antalya-Isparta-Burdur-Afyonkarahisar-Eskişehir hızlı tren projemizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Etüd projelerini bu yıl tamamlayıp, ardından inşası için kolları sıvayacağız. Proje tamamlandığında Isparta, ülkemiz hızlı tren ağına bağlanmış olacak. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur demir yolu hattını yerli-milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Yapım çalışmaları süren projeyi iki yıla kadar tamamlıyoruz." dedi.

- "396 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"

Süleyman Demirel Havalimanını yeniden ele alıp, modernize ettiklerini anımsatan Erdoğan, havalimanının 2003'te 2 bin 883 olan yolcu trafiğinin geçen yıl 174 bine ulaştığını belirtti.

"Nereden nereye... Boşuna bu şarkıyı bestelemedik. İşte bunun için" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Isparta'da 15 baraj, 6 gölet inşa ettik. 13 barajın, 3 hidroelektrik santralinin ve 14 sulama tesisinin yapımı devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 396 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler aç, çiftçilerin toprağına el koydular'. Eline diline dursun. Ispartalı çiftçilerimize toplamda 678 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Üniversitemizin ve sanayicilerin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için şehrimize bir de teknopark kurduk. Ispartalı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 4 katrilyon tutarında yatırım teşvik desteği sağladık. Yaptığımız desteklerle Isparta'da 8 bin 233 yeni istihdam oluşturduk. Isparta'daki 27 bin iş yerine toplam 326 milyon lira tutarında SGK teşviki verdik."

- "Ispartalı kardeşlerimizin ferasetine güveniyorum"

Erdoğan, yapılan tüm hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu belirterek, "Beyler, kapı kapı dolaşıyor muyuz, dolaşacak mıyız? Anneler, hanımlar dolaşıyor muyuz, dolaşacak mıyız? Unutmayın kale içeriden fethedilir. İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. İnşallah bu seçimlerden de zaferle çıkacak ve 2023 yılına kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Ben Ispartalı kardeşlerimizin basiretine, ferasetine güveniyorum." diye konuştu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting öncesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği illerin bulunduğu haritada Isparta'yı da işaretledi.

Erdoğan, miting sonrasında, alanın girişinde Türk bayrağı motifiyle dokunan bir halıya düğüm attı. Bu halının tamamlandıktan sonra satılacağı ve gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.

Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan meydandaki vatandaşlara fıskiyeyle gül suyu serpildi.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve "Mazlumların gür sesi, güller diyarına hoşgeldiniz" ve "Vatan sevdası mı dedin? Kördüğüm gibi. Hizmet aşkı mı dedin? İlk günkü gibi" yazan pankatlar asıldı.

Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Isparta milletvekilleri de katıldı.

Mitingin ardından Erdoğan'a, Güneykent Belediyesince ilçeyi ziyaret eden 23 bin kişinin 80 bin ilmek atarak dokuduğu bir Türk Bayrağı armağan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Isparta Valiliğini de ziyaret etti.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
  1. AK Parti'nin Isparta mitingi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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