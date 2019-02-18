AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi burada (Isparta) elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar... İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitinginde halka hitap etti.

Yaklaşık 5 ay sonra tekrar Isparta'ya gelmekten ve Ispartalılarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Isparta'ya en son 12 Ekim'de gelmiş, toplam yatırım bedeli 788 milyon lira olan 41 kalem eserin resmi açılışını yapmıştık. Aynı gün uzman erbaşlarımızın bröve takma törenine iştirak etmiştim. Bugün olduğu gibi o zaman da Isparta bizi bağrına basmıştı. Coşkunuz, heyecanınız ve kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Isparta'da yüzde 48 oy oranıyla birinci parti olduğunu anımsatan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı da yüzde 61 oy oranıyla zirveye taşıyan Ispartalılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Şimdi sizlerden 31 Mart'ta yine tarihi bir zafer bekliyorum. 31 Mart akşamı Isparta'dan iradesine, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmasını bekliyorum. 15 Temmuz Meydanı'nı dolduran siz kardeşlerime sesleniyor, öyle bir cevap verin ki mazlum kalplerine inşirah olsun. Öyle bir ses verin ki millet düşmanlarının yürekleri titresin. Öyle bir cevap verin ki Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun."

Elmaların depolarda yığın halinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar... İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımı, Tarım ve Orman Bakanımı ve Ticaret Bakanımı arayacağım. Süratle İstanbul, Ankara ve bütün bu bölgelere elmaları gönderelim." diye konuştu.

Depoların boşaltılmasıyla fırsatçıların ve simsarların kaybedeceğinin altını çizen Erdoğan, "Kim kazanıyor? Millet. Derdimiz bu, benim milletimi evelallah kimse sömüremeyecek, sömürtmeyeceğiz. Zira zulümle abat olunmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği "Isparta, milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Isparta, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Isparta, Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Isparta, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Isparta, gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 31 Mart'ta bir destan daha yazıyor muyuz?" sorulara, olumlu cevap aldı.

Konuşması sırasında, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep dik durduk, dikleşmedik. Sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, bunun dışında asla" yanıtını verdi.

"Gönülsüz namaz göğe ağmaz." sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gönülsüz yapılan ibadetin bile insana faydası olmaz. Her işin olduğu gibi ibadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, milleti sevmeden, milletin derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmadan başarı yakalanamaz. Biz işte bunun için gönül siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Çünkü gönül rahmanın evidir, gönül beden ülkesinin başkentidir. Biz siyasete sadece seçim kazanmak için değil gönülleri ve kalpleri fethetmek için girdik. Zaferi sandıklardan önce insanımızın kalbinde kazanmayı hedefledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğumuzda önümüze çıkarılan onca engele rağmen sandıktan bu şekliyle başarıyı elde ettik. Adını ne koyduk? 'Erdemliler Hareketi' olarak yola koyulduğumuzda yine türlü saldırılara, türlü iftiralara maruz kaldık. Bütün bu iftiraların üstesinden de yine milletimiz muhabbeti, teveccühü, sizlerin desteği ve duası sayesinde bugünlere geldik."

(Sürecek)



