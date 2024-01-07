AK Parti'nin Isparta belediye başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Şükrü Başdeğirmen, 7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamlayan Şükrü Başdeğirmen, İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansını yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşmakta olan Şükrü Başdeğirmen, Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmektedir.

Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Başdeğirmen, 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldı ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Şükrü Başdeğirmen, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler alan Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü. Hafız İbrahim Demiralay Okulu’nun yapımında komite başkanlığı yapan Başdeğirmen, birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldu.

Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası olup, Orta derecede İngilizce bilmektedir.

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