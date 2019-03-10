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AK Parti'nin İskenderun mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda, verdiği talimatlarla onun arkasından giderek size hizmet edeceğiz çünkü o sizlere sevdalı bir lider, sizin içinizden çıkmış bir lider. Başkalarının eliyle koltuğa oturttuğu bir lider değil"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir:- "Kimi dağlardan saldırıyor kimi kötülüğün amiral gemisinden. Biz bu kini tanıyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar ne söylerlerse söylesinler işte bu alanı hınca hınç dolduran Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu millet yine bu oyunu gördü ve bozacak inşallah"

10 Mart 2019 Pazar 18:43
AK Parti'nin İskenderun mitingi

HATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda, verdiği talimatlarla onun arkasından giderek size hizmet edeceğiz çünkü o sizlere sevdalı bir lider, sizin içinizden çıkmış bir lider. Başkalarının eliyle koltuğa oturttuğu bir lider değil." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İskenderun'u Anadolu'nun Akdeniz'e, dünyaya açılan çelikten kapısı olarak tanımladı.

"Onlar konuşur, AK Parti yapar." diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Yapılacak daha çok iş var. 'Memleket işi gönül işi' deyip 31 Mart'ta belediyecilik hizmetini de inşallah AK Parti adayına veriyorsunuz ve AK belediyecilik hizmetlerini de İskenderunlulara hepimiz birlikte sunacağız. Projelerimizle, her türlü şehircilik hizmetlerimizle sunacağız. Yollarınız yapıldı mı? Şimdi de ne yapılacak? Şu karşıdaki büyük dağ var ya onu delip geçeceğiz, Hassa'ya ulaşacağız, Antep'e ulaşacağız, Kilis'e ulaşacağız çünkü bizim işimiz çalışmak, size hizmet etmek. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda, verdiği talimatlarla onun arkasından giderek size hizmet edeceğiz çünkü o sizlere sevdalı bir lider, sizin içinizden çıkmış bir lider. Başkalarının eliyle koltuğa oturttuğu bir lider değil. Cumhur İttifakı'na hep birlikte destek verecek miyiz? Zillet ve illet ittifakını yere serecek miyiz, Allah'ın izniyle."

Sınırın ötesinde çekilen çilelerin, sıkıntıların bilindiğini dile getiren Turhan, şöyle konuştu:

"Bizler onların komşusu olarak, gönüldaşı olarak başta sizler olmak üzere onlara ensar vazifesi, görevi yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun ama oraları darmadağın eden emperyalist güçlerin korktuğu tek bir lider var, o da bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun arkasında duracak mıyız? Evet. Allah'ın izniyle onun arkasında durduğumuz müddetçe bizi kimse yıkamaz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, dirayetimizi bozmasın. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin. 31 Mart'ta sandıklar patlasın, okyanusta tsunami olsun, büyük bir ders verin dünyaya."

- "Kimi dağlardan saldırıyor kimi kötülüğün amiral gemisinden"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de zor zamanlardan geçildiğini ve nice badirelerin atlatıldığını belirtti.

"Dünyanın farklı coğrafyalarından bizi izleyenler, gönlü burada atanlar, Türkiye'nin farklı memleketlerinden, illerinden, ilçelerinden bizleri izleyenler, işte bu tabloyu gördüklerinde gönülleri ferahlıyor." diyen Kandemir, şunları söyledi:

"Nice zorlukları geçti bu ülke, Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanının arkasında durdu. Liderinin yanında saf tuttu ve çok şükür bu günlere geldi. İşte şimdi yine görüyoruz. Kimi dağlardan saldırıyor kimi kötülüğün amiral gemisinden. Biz bu kini tanıyoruz ama ne yaparlarsa yapsınlar ne söylerlerse söylesinler işte bu alanı hınca hınç dolduran Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu millet yine bu oyunu gördü ve bozacak inşallah. Şimdi karanlıkta el ele tutuşanlar, zannediyorlar ki o ittifakı biz görmeyeceğiz. Oysa bu millet keskin zekasıyla, irfanıyla, vicdanıyla bu ittifakı apaçık görüyor. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta İskenderun'dan, Hatay'dan tüm Türkiye'ye, 'Biz Cumhurun yanındayız, Erdoğan'ın yanındayız.' diyecek, haykıracak. İnşallah birliğini, dirliğini, huzurunu muhafaza edecek."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:43
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