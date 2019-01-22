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AK Parti'nin Iğdır belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, düzenlenen aday tanıtım toplantısında merkez, ilçeler ve beldelerin adaylarını tanıttı

22 Ocak 2019 Salı 17:36
AK Parti'nin Iğdır belediye başkan adayları tanıtıldı

IĞDIR (AA) - AK Parti'nin Iğdır merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Iğdır Kültür Merkezindeki konferans salonunda düzenlenen tanıtım programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, partililer ve adaylar katıldı.

Programda katılımcılara seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, "AK Parti 17 yıldır çok şeyler yaptı, anlatılacak çok şey var. 2002 yılından sonra AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmiyor." dedi.

Türkiye'nin ekonomik olarak geliştiğini belirten Demiröz, "Bütün hainlerin gözü Türkiye'nin üzerinde. Bunların içerisinde iç düşmanlarımız da var dış düşmanlarımız da var. Artık herkes her şeyi görüyor, kimin eli kimin cebinde, hangi terör örgütünü kim kurmuş, kim ona silah veriyor, kim ona eğitim yaptırıyor, onu kapatıyor diğerini açıyor. Okyanuslar ötesinden gelmişler bizim burnumuzun dibinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. 'Bizim komşularımız, kardeşlerimiz orada, biz söz sahibi olalım' dediğimiz zaman 'Siz durun' demeye kalkıyorlar. Artık yok, o günler geçti." diye konuştu.

Demiröz, Iğdır adayı Adil Aşırım, ilçelerden Tuzluca adayı Faruk Korkusuz, Karakoyunlu adayı Kurban Kaya, Aralık adayı Mustafa Güzelkaya ile belde başkan adaylarından Halfeli adayı İbrahim Çobas, Hoşhaber adayı Yusuf Karasu ve Melekli adayı Turan Çatalkaya'yı sahneye çağırarak katılımcılara tanıttı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:36
  1. Ak Parti
  2. Belediye başkanlığı seçimi
  3. ığdır
  4. Vedat Demiröz

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