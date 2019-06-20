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AK Parti'nin hedefi: Yüzde 5'lik kararsız seçmen

AK Parti ‘rengini belli etmediği’ belirtilen yüzde 5’lik seçmen kitlesi için harekete geçti. Seçim sonucunu, sandığa gidip gitmeyeceği dahi net olmayan bu kesim belirleyecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 07:52
AK Parti'nin hedefi: Yüzde 5'lik kararsız seçmen

YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbulseçimleri için son viraja girilirken, siyasi partiler tüm imkânlarını İstanbul için seferber etmiş durumda. AK Parti özellikle, Pazartesi gününden bu yana ‘rengini belli etmediği’ belirtilen yüzde 5’lik kitleye odaklanırken, SP seçmeni ve bugüne kadar bir kez bile olsa AK Parti’ye oy vermiş seçmen kitlesi üzerindeki temaslarını artırdı.

AK Parti kurmayları YSK’nın seçimleri yenileme kararı aldığı 6 Mayıs’tan bu yana, yaptıkları tüm çalışmalarda seçimin yine bıçak sırtı biteceğine yönelik tespitler yaptı. AK Parti kaynakları, “İlk başta İmamoğlu lehine bir hava vardı. İlerleyen zamanda İmamoğlu’nun gel-gitleri ortaya çıktıkça, Binali Yıldırım yükselme eğilimine girdi. Bu eğilim sürüyor. Ama seçimlerin yine çok küçük farklarla biteceğini düşünüyoruz. Hangi aday kazanırsa kazansın, fark yine çok az olacaktır” görüşünü dile getiriyor.

Üç seçimdir bıçak sırtı

AK Parti kaynakları, son üç seçimde İstanbul’da çıkan sonuçları da dikkate alarak, “Bugünkü ekonomik şartları veya başka diğer gelişmeleri bir tarafa bıraksak bile, son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul’da yüzde 48,6 ‘Evet’, yüzde 51,3 ‘Hayır’ çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1,5 fark oluştu. Bu sonuçlar da bize gösteriyor ki, bundan sonraki seçimlerde de ittifaklar nedeniyle benzer sonuçlar çıkması muhtemeldir” tespitini yapıyor.

Vekillere sandık görevi

AK Parti seçim gününe yönelik sandık başındaki tedbirlerini de yeniden gözden geçirdi. Bu kapsamda, hafta sonu tüm milletvekillerine İstanbul’da görev verildi. AK Parti milletvekilleri seçim sandıklarının kurulu olduğu okullarda görev yapacak. Tüm gün okullarda kalacak milletvekilleri, oy sayımının bitip tutanağa bağlanmasına kadar görevli oldukları okullardan ayrılmayacak.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 07:52
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. seçim

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