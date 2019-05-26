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AK Parti mahalle mahalle tespit etti! 430 bin seçmen kayıp

İstanbul’u mahalle mahalle dolaşan ve sandık seçmen listeleri üzerinden seçmenle temas kuran AK Parti, ilk 15 günlük saha çalışmaları sırasında ilginç tespitler yapıldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:27
AK Parti mahalle mahalle tespit etti! 430 bin seçmen kayıp

YSK’nın seçimleri yenileme kararı alması ile birlikte İstanbul’da çalışmalara yoğunlaşan AK Parti yönetimi, sahada seçmenle birebir kurduğu temasta ilginç sonuçlara ulaştı. Seçmenin ‘Nasılsa Binali Yıldırım kazanacak, benim oyuma gerek kalmaz’ düşüncesi ile hareket ettiği, 31 Mart öncesi yapılan anketlerde Binali Yıldırım’ın önde çıkmasının da seçmeni rahat davranmaya yönlendirdiği ifade edildi.

‘Nasılsa kazanır’ rahatlığı

Seçimlerin yenilenmesi kararı nedeniyle İstanbul’a kamp kuran AK Parti yönetimi, sandığa gitmeyen, 24 Haziran’da AK Parti’ye verip de 31 Mart’ta başka bir partiye oy veren veya geçersiz oy kullanan seçmenlerle ilgili bir saha analizi yaptı. Binali Yıldırım’ın yanı sıra İstanbul’u mahalle mahalle dolaşan ve sandık seçmen listeleri üzerinden seçmenle temas kuran AK Parti yönetiminin, ilk 15 günlük saha çalışmaları sırasında ilginç tespitler ortaya çıktı. AK Parti’ye oy vermesi beklenen seçmenlerin büyük bölümünün ‘Nasılsa Binali Yıldırım kazanacak, benim oyuma gerek kalmaz’ düşüncesi ile sandığa gitmediği, 31 Mart öncesi yapılan anketlerde Yıldırım’ın önde çıkmasının da, seçmende rahatlığa yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

Gitme motivasyonu düşüktü

Kamuoyu araştırma şirketlerinin temsilcileri de, saha çalışmalarında bunu gördüklerini dile getiriyor. Yapılan değerlendirmelerde “AK Parti ve MHP seçmenin sandığa gitme motivasyonu düşüktü. Çünkü anketlerin de etkisiyle seçmen Yıldırım’ın kazanacağını garanti görüyordu. AK Partililer kaybetme ihtimalini görselerdi, sandığa gitme oranı daha yüksek olurdu” görüşünü ön plana çıktı.

Teşkilatlardaki rehavet

Başta seçim günü sandık başı işlemleri olmak üzere teşkilatlarda da ‘Biz kazanıyoruz’ rehavetinin oluştuğunu, bu nedenle seçimlere ‘asılmadıkları’ görüşü ön plana çıktı. Bu nedenle 23 Haziran’da yenilenecek seçimlerde görev alacaklara uyarı üstüne uyarı yapıldı. AK Parti kurmayları, sandık güvenliği, sandık başı işlemleri ve sahada yapılacak çalışmalar konusunda tüm İstanbul teşkilatını toplayarak eğitimden geçirdi.

Fabrika ayarları

Öte yandan; saha çalışmalarında seçmenin AK Partililere ‘Amatör ruhunuzu kaybetmeyin, fabrika ayarlarına dönün’ uyarısında bulunduğu tespiti yapıldı.  AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sahada seçmenin kendilerine “AK Parti’nin ilk yıllarındaki heyecanının ve amatör ruhunun devam etmesi gerektiği” yönünde talepte bulunduğunu dile getirmişti. Seçmenin ayrıca ‘sadece liderin çalıştığı’ düşüncesinde olduğu ve ekonomiyle ilgili beklentilerin daha  ‘umut verici’  olmasını istediği ifade edildi.

‘Son 15 gün’ planı

AK Parti yönetimi, sahada yapılan tespitlerden sonra hazırladığı yol haritası ile özellikle 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren, 31 Mart’ta ise tercihini değiştiren veya sandığa gitmeyen 430 bin civarındaki seçmen üzerinde yoğunlaşmaya başladı. AK Parti yönetimi, kararsız seçmenin ve sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen davranışının seçim tarihi yaklaştıkça değişeceğini, bu nedenle son 15 günde daha aktif bir kampanya yürütüleceğini dile getiriyor.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 07:27
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. seçim
  4. YSK
  5. AK Parti yönetimi

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