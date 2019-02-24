0553 313 94 23

AK Parti'nin Hatay mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır"

24 Şubat 2019 Pazar 19:35
AK Parti'nin Hatay mitingi

HATAY (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır." dedi.

Erdoğan, partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandaki vatandaşlara, HDP'li yöneticilerin açıklamalarını izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların kim olduğu ortada, ne diyor? 'Kürdistan' diyor, bir defa kendine gel, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Buradan ekranları başından bizi izleyen milletime de seslenmek istiyorum. Ülkemi bölmeye çalışan terör örgütü destekli bu adamlara, bu siyasi partiye, onun destekçisi CHP'ye, İYİ Parti'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokadını atmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle ben meydanlarda bunları anlatacağım, inanıyorum ki siz de gittiğiniz her yerde bunları anlatacaksınız. Bunlara da gereken dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan ve bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta sandıkta dersini vereceğiz." diye konuştu.

- "Bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin ambleminden korkanlar, neden korkuyor? Çünkü o amblemin 'çöp, çamur, çukur' olduğunu çok iyi biliyorlar. O amblemin 'yokluk, yoksulluk, yolsuzluk' olduğunu gayet iyi biliyorlar. O amblemin 'bakımsızlık, başarısızlık, becerisizlik' demek olduğunu çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 94 seçimlerinde CHP'den İstanbul'u teslim aldığında çöp, çukur ve çamur olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yokluk, yoksulluk ve yasaklar vardı. Hemen aldık ve pırıl pırıl bir İstanbul meydana getirdik ve şu andaki İstanbul'a öyle geldik. İstanbul'daki adayları çıkmış ve utanmadan ne diyor biliyor musunuz? 'AK Partili belediyelerde kültür merkezi bile yok.' diyor. Sen herhalde uzayda yaşıyorsun. Hemen hemen tüm ilçelerimizde kongre merkezlerinden tut, millet kıraathaneleri, millet bahçesine... Ne diyor biliyor musunuz? 'Bütün mesire yerleri milletin bahçesidir.' diyor. O ayrı, milletin bahçesi özellikleriyle ayrı bir şey. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.

Benim milletim bunların cemaziyelevvelini de ruhu da çok iyi bilir. Yalan, çünkü Genel Başkanından öğrenmiş. Akşam yalan, sabah iftira. Üçkağıtçılık adeta bunların içine sinmiş. Beceriksizlik, kifayetsizlik, iş bilmezlik bunların karakteri olmuş. Tencere yuvarlanır kapağını bulurmuş, bu çapsızlar da sonunda birbirlerini buldular. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının da desteğiyle zillet ittifakını kurdular. Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu dahi kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkana böylesi bir ittifak yakışır."

HDP'nin kongrelerinde, Türk Bayrağı asılmadığını ve İstiklal Marşı okunmadığına işaret eden Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı omuz omza yürüyeceksiniz? İyi Parti, siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz. Ve tarih sizi affetmez, affetmeyecek. İftiraları, yalanları yüzünden sürekli tazminat ödüyor. Son olan söylüyorum, öncekileri saymıyorum, 2,5 milyon tazminat ödeyecek, ben de bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Bunu tabii ki kendisi de ödemiyor, bunun için bir bağış kampanyası açmış, milletvekilleri bunu ödeyecekler." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:35
  1. AK Parti'nin Hatay mitingi
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hatay İtfaiye Meydanı
  4. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanoi, Trump-Kim zirvesi için hazır
    1. Hanoi, Trump-Kim zirvesi için hazır
    2. Yaralı tilkiye jandarma sahip çıktı
    3. PKK, kadın teröristleri motivasyon..
    4. Başkent Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    5. "Birilerinin PKK'nın, DEAŞ'ın..
    6. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı..
    7. Hatay’da minibüs seçim bürosuna daldı:..
    8. Buteflika'dan "devamlılık" mektubu
    9. Teröristlerin tuzakladığı bomba..
    10. Otomobil, önce duvara sonra direğe..
    11. Otomobil ile hafif ticari araç..
    12. Fenerbahçe düşme hattında!
    13. İşverenlere büyük müjde! 3 aylık..
    14. BUDO'dan sefer iptalleri
    15. "Maduro'nun günleri sayılı"
    16. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    17. Milli para atletlerden Dubai'de 2..
    18. Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri..
    19. AK Parti'nin Hatay mitingi
    20. Maçın ardından
    21. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
    22. Milas’ta trafik kazası; 1 ağır yaralı
    23. Kanarya sevenlerden Özakcan’a destek..
    24. Denizde korkunç görüntü
    25. Ali Çetinbaş: İşini gönülden yapanlar..
    26. Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü köye..
    27. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları sona erdi
    28. Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş..
    29. Adnan Oktar'ın ABD ile ilişkisi..
    30. Beyoğlu'nda bir markette silahlı soygun!
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı