AK Parti'nin Hakkari mitingi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılda terör örgütlerinin ve uzantılarının sömürü ve yağma düzenini bozduk. Sadece terörle değil, terörü besleyen, teröre istismar zemini hazırlayan meselelerle de mücadele ettik." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingindeki konuşmasında, terörün özgürlükten değil, yasaklardan beslendiğini, terörün eğitimden değil, cahillikten beslendiğini söyledi.

"Terör yatırımdan değil, imkansızlıktan beslenir. Terör huzurdan değil, çatışmadan beslenir. Terör, kandan, acıdan, zulümden beslenir. Terör annelerin göz yaşından, ciğer parelerini kara topağa veren anaların arşı titreten feryatlarından beslenir. Terör çözümden değil, sorunların birikmesinden daha da ağırlaşmasından beslenir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 17 yılda terör örgütlerinin ve uzantılarının sömürü ve yağma düzenini bozduk. Sadece terörle değil, terörü besleyen, teröre istismar zemini hazırlayan meselelerle de mücadele ettik. Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik."

- "Hakkari Üniversitesi'ni kurduk"

Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere bütün bu bölgede yapılan yatırımların herkesin gözleri önünde olduğunu belirten Erdoğan, son 17 yılda Doğu ve Güneydoğu'ya 290 milyar lira, Hakkari'ye ise 11 milyar lira yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

Hakkari'ye yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şehre bin 547 yeni derslik kazandırdıklarını, Hakkari Üniversitesini kurduklarını, 740 kişilik yurtlarda öğrencilere hizmet verdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, iki yıla kadar bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurdunu açacaklarını, Hakkari'ye gençlik merkezi, bin 500 kişilik spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Yüksekova ve Çukurca Gençlik merkezleri inşa ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hakkari'ye müjdeli haberlerim var. İlk müjdem, şehrimize 10 bin seyirci kapasiteli, bir stadyum yapıyoruz. Hakkari Stadyumumuzun proje çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde inşası için somut adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova'ya da bir kapalı spor salonu yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellerimizi toplam 1,6 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta 150'şer yataklı Hakkari ve Yüksekova Devlet hastanelerini, 50 yataklı Şemdinli Devlet Hastanesini, 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesini şehrimize inşa ettik. Hakkari'ye toplam 28 sağlık tesisi kazandırdık. Şemdinli-Derecik Entegre İlçe Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor.

Geliyorum ikinci müjdemize, Hakkari Devlet Hastanemizin 100 yataklı kadın, doğum, çocuk ünitesi yaparak büyüteceğiz. Yüksekova Devlet Hastanemize 100 yataklı bir ek bina yaparak burayı da büyüteceğiz. Ayrıca plan, proje ve ihale çalışmaları devam eden toplam 10 sağlık tesisimiz var. Hakkari'de 4 bin 129 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 15 bin 777 Hakkarili kardeşimizin sıkıntısını çözdük."

- "Size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Hakkari'de Meydan Medresesi ile iki tarihi eserin restorasyonunu yaptıklarını, Melik Esat Camisinin restorasyon çalışmasının ise devam ettiğini bildiren Erdoğan, kente 2002 yılına kadar sadece bir kilometre bölünmüş yol yapıldığını, AK Partinin ise 85 kilometre daha eklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Çalışıyoruz. Niye? Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu. Yüksekova Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarını, Hakkari Çukurca yolundaki Kar Tüneli'ni, Çığ Tüneli'ni ve Çukurca Tüneli'ni tamamladık. Çukurca Geçimli Köprüsü'nü, Zerrin Köprüsü'nü ve Büyükçay Köprüsü'nü tamamladık. Bunların hepsini de terör örgütünün bütün sabotajlarına rağmen yaptık. Kardeşlerim, halen devam eden projelerimizi de hızla hizmete alıyoruz. Yüksekova çevre yolunu, Başkale-Yeni Köprü ayrımı, Bağış yolunu, Yüksekova- Dağlıca yolunu, Yüksekova-Şemdinli yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Şemdinli- Derecik-Umurlu sınır kapısı yolunu, Başkale-Yüksekova ayrımı, Hakkari ayrımı yolunu, Şemdinli-Alan yolunu, Hakkari-Çukurca ayrımı, Üzümlü kara hudut kapısı yolunu ve Hakkari Çukurca Yolunu önümüzdeki yıl inşallah bitiriyoruz. Çukurca- Dağlıca yolunu, Dağlıca-Aktütün-Yaylapınar yolunu, Samanlı- Mordağ- Çobanpınar yolunu, Çobanpınar - Yediveren-Esendere yolunu ve Serbest Karakolu- Çığlı-Şentepe- Üzümlü yolunu ise bir sonraki yıl tamamlıyoruz. Projesi içinde toplam 2 çift tüp tünel, 3 çift köprü bulunan toplam 918 trilyon lira maliyeti olan Başkale-Hakkari ayrımı-Yüksekova-Esendere yolunun tamamını da iki yıla kadar bitiriyoruz."

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanının resmi açılışını 2015'de bizzat kendisinin yaptığını anımsatan Erdoğan, havalimanın yolcu trafiğinin 191 bine ulaştığını vurguladı.

Aslandağ, Beyyurdu ve Dilimli barajlarını şehre kazandırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, Çocuk Tepe ve Gölgeli Yamaç barajlarının yapımının da devam ettiğini aktardı.

Hakkari, Salkımlı Barajlarını ve Hakkari Durankaya Göletini inşa edeceklerin belirten Erdoğan, "İnşa ettiğimiz içme suyu tesisleriyle Şemdinli'ye içme suyu temin ettik. Yüksekova İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin yapımı devam ediyor. Hakkarili çiftçilerimize toplamda 350 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide Hakkarili yatırımcılarımızı 409 trilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 2 bin 428 kişilik ilave istihdam oluşturduk. Hakkari'de 4 bin 147 iş yerimize toplam 48 trilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurulu prim teşviki verdik." şeklinde konuştu.

Hakkari'de Yüksekova Organize Sanayi Bölgesini kurmak için yer seçimine başladıklarının müjdesini veren Erdoğan, Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi olmayan tek bir ilin bile kalmayacağına işaret etti.

Geçen Aralık ayında Hakkari'ye doğal gaz getirdiklerinin altını çizen Erdoğan, "81 vilayetin tamamına doğal gaz geldi ve şimdi ilçelerine başladık. Türkiye'deki 922 ilçenin yarıdan fazlasına doğal gazı getirdik. Tamamına inşallah doğal gazı getireceğiz. İnşallah iki yıla kadar Yüksekova'ya da doğal gaz arzını sağlayacağız. Bunun için sizlerden 31 Mart'ta sizlerden çok büyük bir destek bekliyoruz. Hakkari'nin iradesini, marjinallere, çapulculara, ezan bayrak düşmanlarına peşkeş çekenlere, sizlerin bir ders vermenizi istiyorum. Sizlerden istismarcılara değil, samimiyetle sizin için çalışan ve çalışacak olanlara destek olmanızı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda partisinin "Nereden nereye" adlı seçim şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile eski bakanlardan Egemen Bağış, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim de birer konuşma yaptı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan meydana, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Milletin adamı, mazlumların umudu, davamızın lideri Cumhurbaşkanımız. Selahaddin Eyyubi'nin diyarı Hakkari'mize hoş geldiniz" ve "Dedelerimiz Menderes’le, babalarımız Özal’la, biz de Başkomutan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyoruz." pankartları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

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