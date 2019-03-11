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AK Parti'nin Hakkari mitingi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz"- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Hakkari, dağları ve bereketli ovalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri"

11 Mart 2019 Pazartesi 18:41
AK Parti'nin Hakkari mitingi

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Akar, Hakkari'ye daha önce birçok kez geldiğini, burada vatandaşlarla sürekli görüştüklerini anlattı.

Hakkari'nin sorunlarını bildiklerini belirten Akar, "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz. Hepinize güzellikler diliyorum. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Cumhurbaşkanının Hakkarililere hizmet için geldiğini vurgulayarak, "Burada oluşturduğunuz bu güzel tablodan dolayı teşekkür ederim. Hakkari, dağları ve bereketli ovalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri." diye konuştu.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış ise içinden çıktığı topraklara, bölge halkının bağrına dönmekten gurur duyduğunu kaydederek,"Beytüşşebaplı bir annenin çocuğu olarak, bölgenin çocuğu olarak Hakkari'nin 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye sahip çıkacağına yürekte inanıyorum. Sizleri çok seviyoruz." dedi.



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:41
  1. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hakkari
  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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