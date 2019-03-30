AK Parti'nin Güngören mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip. Bu seçimde aynı zamanda kendimiz ve evlatlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimizin de kararını vereceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Köyiçi Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen Güngören mitingde, son 17 yılda "millete tepeden bakan kibir kuleleri"ni yıktıklarını, Türk demokrasisinin üstünden vesayetin gölgesini kaldırdıklarını, pek çok zorluğun, problemin ve bir çok darbe teşebbüsünün üstesinden geldiklerini dile getirdi.

İstanbul'a ve Türkiye'ye olan sevdalarını yatırımlarla ispat ettiklerini ifade eden Erdoğan, katılımcılara İstanbul'a yapılan yatırımlara ilişkin bir video izletti.

Erdoğan, "CHP, çöp, çukur, çamur, pislik... İnşallah nasıl 94'te bunlara dersi verdiyseniz, CHP'de olan yerlerde yine bu dersler verilecek. Ankaramıza, İstanbulumuza, İzmirimize inşallah bu defa farklı sahip çıkacağız. Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı olarak inşallah bu adımı atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'deki yatırımlara ilişkin bilgi verirken, şöyle devam etti:

"Bakırköy, İDO, Bağcılar, Kirazlı Metro Hattı'nın yapımına devam ediyoruz. Belediye hizmet binası ve 270 araçlık zemin altı otoparkının yapımı sürüyor. Güngören Mezbahanesi'ni, nikah salonu, kültür ve spor merkeziyle 176 araç kapasiteli otoparka dönüştürüyoruz. Merter Moda merkez cadde ve sokakları düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Güngören'de D-100 ve TEM'e alternatif olarak inşa edeceğimiz yeni bir tünelle trafiği rahatlatıyoruz. Bu sayede Güngörenliler, E-5 ve TEM'e bağlanmadan İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna ulaşabilecek. Bayrampaşa-Esenler Hal Kavşağı ile Güngören-Esenler Çinçin Deresi Yolu Tüneli alternatif bir güzergah oluşturacak. İlçemize 5 bin 719 araç kapasiteli yeni otoparklar kazandıracağız. Merter'e aktarma merkezi kuracağız. İstanbul'u saracak olan yeşil ağa, Güngören de Zeytinburnu, Eyüpsultan koridoruyla dahil olacak. Tozkoparan, Gençosman ve Abdurrahman Nafiz Gürman mahallelerinden geçecek yeşil koridorla ilçemiz 82 bin metrekare yeşil alana sahip olacak. Güngören Meydanı ve çevresini kapsayan büyük bir alanda düzenleme yapacağız. İlçemize bir millet bahçesi, millet kıraathanesi ve gençlik merkezi kazandıracağız. Sanayi Mahallemizde 30 bin metrekarelik bir alanda ata sporlarımızın yaşatılacağı etnospor merkezi kuracağız."

- "Kimin kimlerle işbirliği yaptığına şahit oldunuz"

Türkiye'nin yarın bir "sandık imtihanı" yaşayacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz, milletimize önce belediyelerde hizmet etme şerefine nail olmuş, orada kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş bir kadroyuz. Tıpkı 1994'te olduğu gibi bugün de belediyelerimiz vasıtasıyla milletimizin hizmetkarlığına talip olmanın o büyük heyecanını yaşıyoruz. Kimi yerlerde sadece kendi partimiz, kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak sizlerden belediye başkan adaylarımıza destek istiyoruz. Sandıkta milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz her yerde, şehirlerimize en güzel hizmetleri sunmanın gayreti içinde olacağız. Bu seçim, tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi, belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip. Bu seçimde aynı zamanda kendimiz ve evlatlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimizin de kararını vereceğiz. Bu seçimde şehirlerimizin, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne nasıl gireceğini de kararlaştıracağız. Seçim kampanyası sürecinde yapılan pazarlıkları, atılan iftiraları, savrulan tehditleri siz de gördünüz. Kimin kimlerle işbirliği yaptığına, ne tür oyunlar oynadığına şahit oldunuz."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin ve HDP milletvekillerinin konuşmalarını içeren video izleten Erdoğan, "Ne diyor Bay Sezai? Diyor ki 'Kürdistan'da oylar nereye verilecek malum. Batıda da AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz.' Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolumuz, Doğu Anadolumuz, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Orta Anadolumuz, Egemiz, Marmaramız var. Be hey gafil, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan, Irak'ın kuzeyinde var, terör sevicileri de al yanına defolun oraya gidin. Size biz bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarında, bu vatan topraklarında asla size mama yok." dedi.

(Sürecek)