AK Parti'nin Giresun mitingi

GİRESUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim 31 Mart'ı sadece mahalli seçim olarak görüyorsa büyük bir yanlışın içindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşması sırasında, dev ekrana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde katıldığı bir televizyon programına ilişkin görüntülerin yansıtılması üzerine Erdoğan, "Görüyorsunuz değil mi? Bu beceriksizlik kimin? Senin, senin. Bak biz ne dedik? 'Sağlık, eğitim öncelik' dedik. Şimdi neler yaptık ona bakalım. Şehir hastanelerine de girelim." dedi.

Şehir hastanelerinin görüntülerinin yer aldığı sinevizyon görüntülerinin ardından vatandaşlara, "31 Mart akşamı Giresun ve ilçelerini istiyorum." şeklinde seslenen Erdoğan, "Hastaneye bak, hijyense burada evelallah. Bütün hijyenik çalışmalar yapılıyor. Kir, pas böyle bir şey yok. Hastaneye bakın. Sizlerle beraber bunları yaptık. Beğendiniz mi, güzel mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunlulara "Bunların dersini, siz sandıkta vereceksiniz. Biz de son 17 yıldır olduğu gibi sizler için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Aynen buralarda olduğu gibi. Muhalefetin bizi kendi seviyesine, kendi kısır gündemine çekmesine fırsat vermeyeceğiz." diye seslendi.

Son 17 yılda Giresun'a toplam 15 milyar lira yatırım yaptıklarını ve eğitimde bin 776 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 30 bin öğrencinin eğitim gördüğü Giresun Üniversitesini de kendilerinin yaptığını anlatan Erdoğan, 6 bin 520 kapasiteli yüksek öğrenim yurdunu da hizmete aldıklarını ifade etti.

Gelecek birkaç yıl içerisinde Şebinkarahisar, Görele ve Tirebolu'da toplamda bin 100 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını da hizmete alacaklarını belirten Erdoğan, 20 bin kapasiteli stadın yapımının da sürdüğünü, yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut stadın yerine de bir millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladıklarını, ihale sürecinin devam ettiğini kaydetti. Tirebolu, Görele ve Bulancak'a gençlik merkezi Eynesil ve Espiye'ye spor salonları yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Gençlik Merkezi ve spor salonu ile Espiye Gençlik Merkezinin yapımının, Keşap Gençlik Merkezinin de ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, şehit yakınları, yaşlılar ve engellilere 1,2 milyar lira tutarında destek verdiklerini belirten Erdoğan, Giresun'a 14'ü hastane olmak üzere, toplam 45 sağlık tesisini kazandırdıklarını anlattı.

Erdoğan, 350 yataklı Giresun Kale Devlet Hastanesi ve Eynesil İlçe Hastanesinin yapımının devam ettiğini, 7 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale aşamasında olduğunu aktardı.

Giresun'da TOKİ vasıtasıyla 2 bin 452 konut projesini hayata geçirdiklerini ve imar barışı ile de 122 bin 700 Giresunlunun sıkıntısını çözdüklerini söyleyen Erdoğan, 20 ata yadigarı eseri restore ederek ihya ettiklerini, Şebinkarahisar'da bulunan Taşhan'ın restorasyonunun ise sürdüğünü kaydetti.

- "28 kilometre bölünmüş yolu, 117 kilometreye çıkardık"

Giresun'da 28 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 117 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yolundaki ve Giresun-Espiye ayrımı-Dereli arasındaki tünellerden bazılarının tamamlanarak hizmete açıldığını ifade etti.

Erdoğan, "Dereli Tüneli'ni de tamamladık fakat kamulaştırma problemlerinden dolayı henüz trafiğe açılamadı. Duroğlu Tüneli'nde ve projenin diğer taraflarında çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Giresun ayrımı-Dereli, Şebinkarahisar-Suşehri ayrımı yolundaki Eğribel, Pınarlar ve muhtelif tüneller ile bağlantı yollarının da yine bu yıl tamamlanacağını ifade eden Erdoğan, "Eğribel Tüneli'nin tamamlanmasıyla güzergah, 6,5 kilometre kısalacak. Mevcut yola göre de 25 dakika zaman kazanılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovanlık-Aydındere yolunu, Yağlıdere-Alucra yolunu, Suşehri-Koyulhisar ayrımı Şebinkarahisar yolundaki çalışmaları, Görele ayrımı Çanakçı yolunu, Alucra şehir girişindeki çalışmaları ve Eynesil-Ören yolunu da yine bu yıl içinde bitireceklerini kaydetti.

Giresun Çal Dağ ve Güce yolunu ise seneye bitireceklerinin müjdesini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın geçen yıl yolcu kapasitesi 1 milyon 86 bini geçti. Giresun'a 8 baraj ve bir gölet inşa ettik. 9 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. 5 bin dekar arazinin sulama şebekeleri tamamlanarak, sulamaya geçildi. 39 bin dekar arazinin de sulama şebekesinin yapımı devam ediyor. Giresunlu vatandaşlarımızın taşkınlara maruz kalmaması için 67 adet taşkın koruma tesisi inşa ettik.12 adet taşkın koruma tesisinin ise yapımları devam ediyor. Giresun'da bulunan 6 tabiat parkında yaptığımız altyapı ve çevre düzenleme faaliyetleri ile halkımızı tabiatla buluşturuyoruz. Giresun'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Bakınız şu anda fındık fiyatları nereye geldi? 18'i buldu mu? Buldu. Neredeydi? 10-11-12 buralardaydı. Biz kalktık TMO olarak buna 14 dedik. 14'ten sonra rakam yükselmeye başladı. Biz sizin yanınızdayız. Sizi sömürmek isteyen fırsatçılara hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyeceğiz."

- "Son 17 yılda 2 katrilyon tarımsal destek verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda Giresunlu çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini ve Giresun'da bir organize sanayi bölgesi ve bir tasarım merkezi kurduklarını vurguladı. Giresunlu girişimcilere toplamda 2,6 milyar lira yatırım teşviki verdiklerini anlatan Erdoğan, "Desteklerimizle 9 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Giresun'da 25 bin iş yerimize toplam 490 milyon tutarında SGK prim teşviki sağladık." diye konuştu.

Erdoğan, Giresun-Bulancak-Espiye ve Keşap'a doğal gazın geldiğini şimdi sıranın diğer ilçelerde olduğunu ifade etti.

- "Kim 31 Mart'ı sadece mahalli seçim olarak görüyorsa büyük bir yanlışın içindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim 31 Mart'ı sadece bir mahalli idareler seçimi olarak görüyorsa çok büyük bir yanlışın içerisindedir. Kim 31 Mart'ı belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarların seçildiği bir gün olarak görüyorsa hata yapar." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"31 Mart, bütün bunların yanında Türkiye'deki yatırım, hizmet düşmanı muhalefet anlayışıyla da hesaplaşma günüdür. 31 Mart, iktidarda olduğu gibi muhalefetle de yeni bir zihniyetle yeni bir anlayışıyla kavuşturma günüdür. 31 Mart, inşallah yeni Türkiye'nin zafer günüdür. 31 Mart 2023 hedeflerimizin önündeki son kavşaktır. Hanım kardeşlerim, 31 Mart'a kadar sizden çok çalışmanızı istiyorum. Gençler buna var mıyız? Sandıklara ve iradenize sahip çıkmanızı istiyorum. Bilhassa 2002 öncesini bilmeyen gençlerimize ulaşmanızı istiyorum. Yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını anlatmanızı istiyorum. Türkiye'nin yaşadığı büyük değişimi onlara anlatmanız çok önemli."

- Notlar



Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Giresun'un üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.



Miting alanında üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi merhume Tenzile Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartta "Baktığım her yerde izin duruyor, bana her şey seni hatırlatıyor. Doğum günün kutlu olsun Büyük Reis" ifadeleri yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu da birer konuşma yaptı.



Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.



Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da katıldı.

(Bitti)