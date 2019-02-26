AK Parti'nin Giresun mitingi

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "21. yüzyıl Türkiyesine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart, Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar taşıyacaklarını söyledi.

Meydandakilerden vatan ve millet düşmanlarına sandıkta gereken cevabı vermelerini isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin tavrı en çok da Türkiye'nin politikalarından rahatsız olan çevreleri, kimi komşu ülkeleri sevindiriyor. Çok enteresan dün Mısır'da bir toplantı vardı. Avrupa Birliği (AB) ile darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap Ligi mensupları bir araya geldi. AB, idama karşıdır. İdam, AB ülkelerinde yasaktır. AB üyesi ülkelerde idam yasak olduğu halde başa geldikten bu yana 42 insanı idam eden, geçen hafta da 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerinde demokrasiden bahsedebilir misiniz? Bunlarda hak ve özgürlüklerden bahsedebilir misiniz, bunlarda insan haklarından bahsedebilir misiniz? Bunları anlamak mümkün değil. AB samimi değil, bize karşı samimiyetsizlikleri neyse, işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarıyla tarih boyunca bunlar anılacaklar."

- "Bunun adı basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili TBMM'ye soru önergesi verdiğini anımsatan Erdoğan, Başarır'ın önergesinde "Türkiye'nin 2 milyar doları Akdeniz'in derin sularına gömeceği" iddiasında bulunduğuna dikkati çekti.

CHP'li milletvekilinin "Bir kova bile petrol çıkmadı." diyerek bölgede gerçekleştirilen aramalarla ilgili hazımsızlığını dile getirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'linin önergesi, Türkiye'nin petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunan medyasına arayıp da bulamadığı fırsatı verdi. Burada dillendirilen tezler üzerinden Yunan gazeteleri, hemen Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmaları karalamaya, kötülemeye başladılar. Bunun adı gaflet değilse nedir? Kendi vatanına, kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir? Sırf muhalefet yapmak adına ülkemizi böyle bir duruma düşürmeye, Türkiye'nin rakiplerine bu tür kozlar vermeye kimin hakkı var."

- "Bay Kemal yalanı bırak yalanı, iftirayı bırak iftirayı"

Erdoğan, söz konusu milletvekilinin aslında yeni bir şey yapmadığını, genel başkanının izinden gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bugüne kadar diplomaside en büyük gaflara, en büyük skandallara CHP Genel Başkanı imza attı. Siyasette en hoyrat iftira ve yalan kampanyalarına yine CHP mevcut genel başkanı öncülük etti. Bir kasetle genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri aslı astarı olmayan evrakla, eline tutuşturulan kağıt parçalarıyla sürekli sağa sola çamur attı. En büyüğünü de bana ve aileme attı. Peki ben ne kazandım? Şimdilik 2,5 milyon kazanmış durumdayız. Yargıtay onayını bekliyoruz. Kendisi de ödeyemiyormuş onun için kendi milletvekilleri arasında komisyon oluşturup, oradan para topluyorlar. Rabb'im bir insanı rezil ederse, nasıl eder görüyorsunuz? Ne hallere düştün be. Çözümü ne? Bay Kemal yalanı bırak yalanı, iftirayı bırak iftirayı. Dürüst ol dürüst. Yalanla bir yere gidilmez."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde belge salladığını ama mahkemede hiçbir evrakın arkasında duramadığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kameralar önünde poz verdiği klasörlerden hiçbirinin içini dolduramadılar. Ama bir kez olsun yüzü kızarmadı, bir kez olsun utanmadı, sıkılmadı, mahcubiyet duymadı. Son 10 yıldır bir kez olsun milletin karşısına çıkıp da hatalarından, sebep olduğu skandallardan dolayı özür dilemedi. Aleyhine verilen onca mahkeme kararına rağmen iftira atmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Daha da kötüsü her seferinde seviyeyi düşürdü, yalanın dozunu arttırdı. Şimdi ben de diyorum ki parayı tahsil ettiğim zaman bunu da Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. Çünkü onların böyle yerlere nasibi yok. Ama onlardan aldığımızı oraya vereceğiz."

- "9 seçim kaybetti hala sandalyede oturuyor"

Daha önceleri kendilerini hedef alan Kılıçdaroğlu'nun artık doğrudan vatandaşları hedef almaya başladığını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önceki hafta grup konuşmasında çıkıyor, 'İşte Türkiye fotoğrafı' diyerek kameralara bir fotoğraf gösteriyor. Önüne arkasına bakmadan, hiçbir araştırma yapmadan bu fotoğrafa kendince bir de senaryo yazıyor. Daha sonra bazı basın kuruluşları bu fotoğrafların peşine düştü. Bu fotoğrafın yalan olduğunu, Meclis kürsüsünde söylediklerinin de hakikatle bağdaşmadığını ortaya çıkardı. Hatta fotoğraftaki hanım kardeşimiz ne yaptığını, niçin yaptığını yani meselenin gerçek yüzünü kamuoyuna anlattı. Peki bunun üzerine CHP Genel Başkanı ne yaptı? Hiç oralı olmadı. O hanım kardeşimiz, 'Benim halim vaktim yerinde, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben buralardan topladıklarımı kimsesiz hayvanlara götürüyorum' dedi. Bu adamı alıp nereye koyacaksın? Bu adam şurada 15-16 sene içerisinde 9 seçim kaybetti hala sandalyede oturuyor. Sanki fotoğrafı gösteren, o senaryoyu yazan kendisi değilmiş gibi yine üste çıkmaya, yine sağa sola çamur atmaya devam etti."

Erdoğan, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bu muhalefeti hak etmediğini vurgulayarak, "21. yüzyıl Türkiyesine böyle beceriksiz, darbe sever, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş böyle bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacaktır. 31 Mart, Türkiye'de muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır. Nereye gelirse gelsin, inanın bir koyun verin kaybeder gelir." dedi.

(Sürecek)