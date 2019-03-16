AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz." dedi.

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinginde Erdoğan, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın şehit edildiğini, 3 kişinin hastanede tedavi gördüğünü hatırlatarak, terör saldırısına ilişkin görüntüleri ekrandan vatandaşlara gösterdi.

Videodan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör, bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." sözlerine de vatandaşlara izleten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Bu ifadenin aynısını Avustralyalı senatör de söylüyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan mı yanasın, bu milletten mi yanasın? Hale bak... Ben buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; dikkat edin, bu adam bir projedir ve bu adam nerede, ne söyleyeceğinin farkında değil. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat nasıl kullanır? Tabii sen şimdi kalkarsan körlere hakaret olur, 'Şaşı kalkarsın'... Zira bu HDP ile beraber değil mi? Bu şu anda sözde İYİ Parti ile beraber değil mi? Maalesef istikametini kaybetmiş Saadet ile beraber değil mi? Bunlar dörtlü çete. İstikamet diye bir şey bunlarda yok ve bunların millilik diye de bir şeyleri yok. Vatanseverlik diye de bir şeyleri yok."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarının bulunduğu videonun da gösterilmesinin ardından Erdoğan, "Değerli kardeşlerim bu adam Kürt değildir, onu da söyleyeyim. Bu adam ipsiz sapsız birisidir ve Kürt kardeşlerim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Benim ülkemde Kürdistan var mı? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz var, Karadenizimiz, Akdenizimiz, Egemiz var, Marmaramız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git oraya ama bu ülkeyi bölmeye hiçbirinizin ne hakkı ne yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

- "Bizi yıldıramazsınız"

HDP ile diğer partilerin ilişkilerine değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık anlayalım bazı şeyleri. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki lütfen murakabemizi iyi yapalım. Kimle gittiğimize dikkat edelim ve bu ülkenin bu yükleri taşıma mecburiyeti yok. Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar Terörle Mücadele Yasası'nı kaldırmazsanız savaş kapıdadır'. 1 Temmuzları biz geçirdik, biz 15 Temmuzları da geçirdik. Hadi buyurun, topunuz gelin, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Bizi yıldıramazsınız. Bu milleti yıldıramazsınız. Hamdolsun biz 15 Temmuz gecesinde çağrımızı yaptık, yüz binler meydanlara döküldü. 16 saatte işleri bitti mi? Bitti. Fakat süreç devam ediyor. Ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık'. Söyleyim, 'Be kadın biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık', farkımız bu... Diyor ki 'Keleşlerini bize doğrultanları keleşlerine biz gereken cevabı veririz'. Neredesin, niye veremiyorsun? Biz bunların Cudi'de inlerine girdik mi, Gabar'da girdik mi, Tendürek'te girdik mi, Kandil'de girdik mi? Nereye giderlerle gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar oradayız. Sonuna kadar kovalayacağız. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Çünkü bizim milletimizin huzurunu bunlar bozamayacaklar."

- "Netenyahu, oğlunun kulağını çek"

Son 17 yıldır Türkiye'yi hak ettiği konuma taşımanın kavgasını verdiklerini, Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle dost düşman herkesin gözünü diktiği bu mübarek şehre, aziz İstanbulumuza çok büyük yatırımlar yapık. Ne diyor o alçak, 49 tane kardeşimizi şehit eden o namussuz, diyor ki 'Anadolu Yakası'nda kalabilirsiniz ama Avrupa Yakası'na geçmeyeceksiniz.' Kimsin ulan sen? Kimsin sen? Şöyle tevessül et de gel bakalım buralara. O şimdi hesap yapıyor kendine göre 'Ben 49 Müslüman'ı öldürdüm', bize göre tabii şehit etti. Senin geçmişin de -tüfeklerin üzerine yazmışsın-, onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz, bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz, terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur."

"Minareleri yıkacakmış. Şimdi bak Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Minareler süngü/Kubbeler miğfer/Camiler kışlamız/Müminler asker/Bir şey bizi sindiremez/Gökler yerler açılsa/Üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa/Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız/Titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş/Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu/Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar/Ecdadımızı zaferden zafere koşturan/İşte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir." dizelerini okudu.

(Sürecek)