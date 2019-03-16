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AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz"- "Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek"- "Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz . Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, öz güvenin timsali olmayı sürdüreceğiz"

16 Mart 2019 Cumartesi 18:28
AK Parti'nin Gaziosmanpaşa mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz." dedi.

Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde, Gaziosmanpaşalılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Gazisomanpaşa'nın 24 Haziran'da bir destan daha yazdığını ve yüzde 59 ile 2002'den bu yana en büyük oy oranına ulaştığını anlattı.

Bu güvene mazhar olmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hizmet sancağını asla yere düşürmeyeceğiz, emanetinize asla halel getirmeyeceğiz. Baskı, şantaj, tehditlere asla eyvallah etmeyeceğiz. İslam düşmanlarına, Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Elbette birileri bundan rahatsız olacak. Bizim hakkı haykırmamız kuşkusuz zalimleri rahatsız edecek. Bizim Suriye'den Arakan'a, Afrika'dan Balkanlara kadar mazlumlara sahip çıkmamız şüphesiz birilerinin konforunu bozacak. Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim doğruları yüzlerine vurmamız karşısında hırçınlaşacak. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6'sına bu ülkenin imza atması şüphesiz birilerini kıskandıracak. Senelerdir bu milleti hor ve hakir görenler, küçümseyenler elbette güçlenen, özgürleşen, öz güveni artan bir Türkiye'yi kabullenmeyecek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar biz, asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, öz güvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karşısında sessiz çoğunluğun dili olacak, hislerine tercüman olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan Haçlı bozuntularına seslendiğini" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum, başaramayacaksınız, bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk Milleti'nin maziden atiye giden kutlu yolculuğunun önünün kesemeyeceksiniz. İnsanımızın tarihi, değeri, istiklal ve istikbali ile kucaklaşmasına mani olamayacaksınız. Ne siz ne de piyonlarınız bir daha bu ülkeyi asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemezseniz de 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Siz rahatsız olsanız da sizin zulümleriniz, cürümleriniz, bütün bunları yüzünüze çarpmaktan asla çekinmeyeceğiz. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste, terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız, Gazze'nin hukukunu savunacağız. Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların, çığlığı olmaya devam edeceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız, yıllardır milletimize parmak sallayan kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz. Bunu sizlerin güçlü desteğiyle yapacağız ve milletimizin duasıyla zafere taşıyacağız. Hep birlikte omuz omuza verecek, 31 Mart'ta ülkemizle beraber yüz milyonlarca kardeşimize yeni bayram yaşatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güçlü olması, sağlam durması şart. Türkiye her alanda başını dik tutmak zorundadır. Türkiye birliğine beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Çünkü bu devlet sadece 780 bin kilometreden ibaret değildir. Türkiye bundan çok daha büyük bir ülkedir. Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Dayanışmanın sembolüdür, hakkın hukukun, adaletin timsalidir. Ülkemizdeki binlerce kilometre uzaktaki teröristlerin, gözü dönmüş katillerin milletimizi ve ülkemizi hedef almasının sebebi de budur." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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