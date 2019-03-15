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AK Parti'nin Gaziantep mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "(Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) Bu katil bildiri yayınlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor"- "Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz"- "Her yerin bomba olsa ne yazar. İbadette olan masum Müslümanları buldun, elinde silahla gittin, taradın. Ahlaksız, alçak, sen kolayı seçtin"- "Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir"- "Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz"- "İsrail'in başındaki soyguncu var ya yargılanan var ya her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz"

15 Mart 2019 Cuma 16:54
AK Parti'nin Gaziantep mitingi

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu katil bildiri yayımlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı kalınlara yönelik iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin Erdoğan, "İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerime saldırıyorlar. Bu saldırının görüntüleri de canlı olarak yayımlandı. 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 Türk var, onlar da yaralı. Ben bir tanesine ulaştım, kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanıyla da görüştüm." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin yayımladığı bildiriye işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu katil bildiri yayımlamış, tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi, şahsımı da hedef alıyor. Neymiş, boğazın batısına geçmeyecekmişiz. Yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş? İstanbul'a gelip hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz, işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkıya sarılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Be hey gafil, önce şunu bil... Ben niye girdim içeri, biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri vardı. Bu kitaplara girmişti. Orada ne vardı? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa... Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan işte o iman birliğidir. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen, orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinle silahlarla gittin, onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak, sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede, Türkiye'de... Ama siz ne yaptınız? 'Muhtar bile olamaz' dediklerinde aldınız bu evladınızı hem başbakan hem de cumhurbaşkanı yaptınız."

- "Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz"

Yeni Zelanda'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin yayımladığı bildiride İstanbul için "Konstantinapol" dediğini ve Ayasofya'yı yeniden kiliseye çevirmek istediğinden bahsettiğini aktaran Erdoğan, "Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı karşıyadır' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Siz, 1938-48'de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz? O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi, şimdi ise nerede? İşgal ettiniz, elinizdeki o güçle onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir terör devleti aranıyorsa, o da İsrail'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yaşındaki çocuktan kadınlara, yaşlılara varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli'nin İsrail cezaevlerinde mahkum olduğuna işaret ederek, "Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa, kusura bakmasınlar onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söyleyeceğiz." dedi.

Yeni Zelanda'da şehit edilenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, dünya Müslümanlarına başsağlığı dileklerini iletti.

"Üzülmeyin, mahsun olmayın. İnanıyorsanız, muhakkak üstünsünüz." ayetine atıfta bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ve üstünüz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. Yeni Zelanda'da, Filistin'de, Myanmar'da katledilen masum Müslümanlara hangi hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara da aynı şekilde yaklaşacağız. Gücünü zulümden ve sömürüden değil, imandan, vicdandan, ahlaktan, adaletten alan bir ayetimizle dünyayı değiştireceğiz. Çünkü İslam, insanlık budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi biz olmaktan çıkartmaya çalışanlara sözümüzü de sandıkta söyleyeceğiz. Antep, 31 Mart'ta İslam ve Türkiye düşmanlarına mesajımızı vermeye hazır mıyız? Antep, 31 Mart'ta istiklalimize, istikbalimize, istikrarımıza göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Antep, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Antep, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Gaziantep Büyükşehir ve ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Gaziantep'i de onlara emanet ediyorum. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:54
  1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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