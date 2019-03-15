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AK Parti'nin Gaziantep mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "Askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu bu devasa alanı, Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik"- "Bu alanın 5 milyon metrekareden fazlasını, gül bahçeleriyle ıhlamurları ve çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısma da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymih taşıyla, bazaltla, beyaz mermerle inşa edilecek bir medeniyet şehri kuracağız"

15 Mart 2019 Cuma 16:51
AK Parti'nin Gaziantep mitingi

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu bu devasa alanı, Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik." dedi.

Erdoğan, partisince Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Gaziantep'in hafızası olan Alleben Deresi'ni eski günlerine kavuşturmak için rehabilite edip, çevresinde şehrin dokusuna kültürüne uygun rekreasyon alanı yapılacağını belirten Erdoğan, Şahin Bey'in şehit edildiği, adına yapılan anıtın bulunduğu yere milli mücadele tabiat merkezi kurulacağını söyledi.

Gaziantepli ihtiyaç sahiplerini, şehit yakınlarını, engellileri, yaşlıları toplam 4 milyar liralık kaynakla desteklediklerini dile getiren Erdoğan, sağlık yatırımları hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, son 17 yılda kente bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 tesis kazandırdıklarını, gelecek yıl bin 875 yataklı şehir hastanesini de hizmete açacaklarını açıkladı.

Erdoğan, 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'nin Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olduğunu, burada ilk etap inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

- "Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik"

Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu bu devasa alanı, Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle ıhlamurları ve çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısma da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymih taşıyla, bazaltla, beyaz mermerle inşa edilecek bir medeniyet şehri kuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki binaların her birinin Gaziantep evi şeklinde yapılacağını, böylece şehrin çehresini değiştirecek dev bir hizmetin Gazianteplilere kazandırılacağını söyledi.

Bu projeye ilişkin video izleten Erdoğan, alandakilere projeyi beğenip beğenmediklerini sordu. Alandakilerin beğenilerini ifade etmesi üzerine "Kabul edenler, etmeyenler" sorusunu yönelten Erdoğan, projenin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

- "Hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanacak"

Altyapı, sulama, tarım, sanayi alanında yapılan yatırımlarla restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Erdoğan, Gaziantep'e ulaştırmada 6 milyarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

Amanos Dağları'nı tünelle geçip Gaziantep ile İskenderun Limanı arasındaki mesafeyi kısaltacaklarını aktaran Erdoğan, yapımı devam eden projelerle Gaziantep'i hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlayacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, Gaziray'ın yapımının sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda belediyemizden yükü alacağız. Önümüzdeki yıl bunu da hizmete sunuyoruz." dedi.

Gaziantep Havalimanı'nın 2003'te 223 bin olan yolcu kapasitesinin, geçen yıl 2 milyon 655 bine ulaştığına işaret eden Erdoğan, havalimanını yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine çıkarmak için yeni bir iç hatlar terminaliyle apron yapacaklarını bildirdi.

- "Bay Kemal üretimden önce yatırım gerekli yatırım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçiler battı, bitti" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal, sen hangi dünyada yaşıyorsun? Bak ben resmi rakamı açıklıyorum 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik çiftçilerimize." diye konuştu.

Erdoğan, Gaziantepli yatırımcılara 24 milyarlık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 69 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını vurguladı.

Şehirdeki 87 bin iş yerine toplam 2 milyar liralık sosyal güvenlik kurumu teşviki verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gazetelerde okudum. Bay Kemal 'İstihdam için üretim gerekli üretim' diyor. Bay Kemal üretimden önce yatırım gerekli yatırım. Yatırım olmayınca üretim olur mu? Adamın haberi yok. Önce yatırım, yatırımdan sonra da üretim. Garip, anlamaz bir koyun kaybeder gelir. SSK'yi böyle batırdı."

Gaziantep'te 500 hektarlık alanda bir lojistik köy kurulduğunu, istinaf mahkemesinin faaliyete geçirildiğini anlatan Erdoğan, "Biz CHP gibi öbürleri gibi 'ver yiyeyim ört yatayım' demedik. Gece gündüz çalıştık, şehri eserlerle, hizmetlerle donattık. Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, alandakilerden 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı desteklemelerini istedi.

(Sürecek)





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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:51
  1. - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan
  2. Gaziantep mitingi

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