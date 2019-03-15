AK Parti'nin Gaziantep mitingi

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan Gaziantep, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

Erdoğan, partisince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Gaziantep'in baş verdiğini ama baş eğmediğini belirten Erdoğan, "Hiçbir cephede bozguna uğramayan Antep. Şehrini savunurken verdiği 6 bin 317 evladını bir gül bahçesine ekercesine toprağa veren Antep. Şehitkamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve daha nice yiğidin bayraklaştığı Antep." diyerek konuşmasına başladı.

Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire Gaziantep'in yıllardır ensarlık yaptığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeğin, üretimin, helal kazancın ve kardeşliğin başkenti olduğunu söyledi.

Gaziantep'in tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda dördüncü defa Gaziantep'e geldiğini belirtti.

Evliya Çelebi'nin Gazianteplileri, "Tatlı yedikleri için tatlı dillidirler" diye tanımladığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her biri diğerinden lezzetli yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden şehrimiz için ne desek azdır. Geçtiğimiz yıl şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli ve yabancı turist, Antep'in güzelliklerinin daha çok bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyorsunuz hemen yanı başımızdaki Şanlıurfa'da insanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin izleri bulundu. Biz de 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettik. Göbeklitepe, Şanlıurfa ile beraber Gaziantep'in de turizmine, ekonomisine katkıda bulunacak bir projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan Gaziantep, inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah Gaziantep'in 31 Mart, yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır."

Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Gaziantep, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Gaziantep, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Gaziantep, 31 Mart'ta bir kez daha 'hizmet siyaseti' diyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Gaziantep'in bugüne kadar hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, "Ama bu defa şöyle şanına yakışır, unvanına yakışır ve delikanlılığına yakışır bir rekor bekliyorum." dedi.

Erdoğan, Gaziantep'i sadece aşkla sevmekle kalmadıklarını, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladıklarını vurgulayarak, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında Gaziantep'e 35 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Eğitimde yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla 10 bin 830 yeni derslik inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize, ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Bu üniversite sıradan bir üniversite değil, bölgenin merkezi bir üniversitesi. Farklılığı var, sadece ulusal değil uluslararası eğitim-öğretim verecek bir üniversite. Yükseköğretim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasitelik yurt binaları açtık. Bir kaç yıl içinde iki tane Gaziantep'te, bir tane de Nizip'te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açıyoruz. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık.

Biz, ne aldatan olduk ne de aldanan olduk. Gaziantep, İslahiye ve Nizip gençlik merkezlerini, Şehitkamil sporcu yetiştirme merkezini kurduk. Eski stadın yerine inşallah millet bahçesini kuruyoruz. İçinde de büyükçe bir millet kıraathanesi olacak. Çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin olduğu Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ni ayrıca Gaziantep'e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak."

Erdoğan, gelecek salı günü vefatının seneyi devriyesine ulaşılacak eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'i rahmetle yad ederek, alandakilerden Fatiha istedi.

(Sürecek)