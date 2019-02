AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken, projelerini anlattı

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı Deniz Köken, "Eyüpsultan'ın ulaşım sorunu, yapılan büyük yatırımlarla önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde çözülecek. Vezneciler-Habibler Metro Hattı Edirnekapı'dan Eyüp'e inecek, Eyüp'ten Topçular'a çıkacak, oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti. Ayrıca Alibeyköy-Sirkeci Tramvay Hattı da 2019'un sonunda hizmete girecek." dedi.

Köken, Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Eyüpsultan için hazırladığı 53 projeyi anlattı.

Projelerini hazırlarken ilçenin sorunlarını, ihtiyaçlarını, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç yediden yetmişe tüm nüfusun beklentilerini göz önünde bulundurduğunu anlatan Köken, gerçekleştirilecek projeler ve yapılacak çalışmalarla kentin temel sorunlarını çözmeyi ve ilçeyi 2023'e hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Deniz Köken, Eyüpsultan'ın hem cazibe merkezi hem de İstanbul'un vazgeçilmez turistik ve kültür merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

Eyüpsultan'ı dört bölgeye ayırdıklarını ifade eden Köken, şunları kaydetti:

"Eyüp ve çevresi, Alibeyköy ve çevresi, Veysel Karani bölgesindeki dört mahalle ve çevresi ile Kemerburgaz/Göktürk bölgesi. Bu dört bölgenin tamamı Eyüpsultan'ı 400 bin nüfuslu bir şehir olarak ortaya koyuyor. Buraların tamamına, ayrı ayrı şeyler yapıyor olmamız lazım. Spor salonu, yüzme havuzu, kullanılabilir parklar, parkların içinde kadın lokalleri, çocuk kreşleri gibi güzel projelerimiz var. Eyüpsultan'ın ulaşım sorunu ilçeye yapılan büyük yatırımlarla önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde çözülecek. Vezneciler-Habibler Metro Hattı Edirnekapı'dan Eyüp'e inecek, Eyüp'ten Topçular'a çıkacak, oradan devam edecek. Şu anda onun proje aşaması bitti. Ayrıca Alibeyköy-Sirkeci Tramvay Hattı da 2019'un sonunda hizmete girecek. Öte yandan Feshane’nin müze olmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Tramvay Feshane'nin tam önünden geçecek, Eyüpsultan’a böyle bir müze kazandırırsak, ilçeye artı bir değer katmış oluruz."

Eyüp Sultan Camisi çevresine ilişkin projeyi daha da geliştireceklerini belirten Köken, "Eyüpsultan'ın müzesi, sanat merkezi yok. Eyüp Sultan Camisi'ne gelip açık hava müzesini gezip, bir de kapalı müzeye geçmesi, bir sanat bir tasarım atölyesinde vakit geçirmesi, başka bir kitapla ilgilenmesi, mesela küçük bir millet kıraathanesi, millet bahçesi, yine kitapla buluşabileceği ya da bir sanat eseriyle buluşabileceği bir mekanı da Eyüp Camisi civarında hayata geçirmemiz lazım." diye konuştu.

Eyüpsultan ticaretinin en önemli unsurunın Eyüpsultan Meydanı, Piyer Loti, Haliç ve Feshane olduğunu ifaden eden Köken, "Bu havzayı doğru kullanmamız lazım. Feshane'yi müze yaparak, Haliç'teki adaları seyirlik bir hale getirirsek, teleferik ve Piyer Loti aksını da daha da güçlendirirsek, kapasitesini artırırsak, camiyi de buraya koyduğumuzda, müzesi, Piyer Loti'si, Haliç'i ve Eyüp Sultan Camisi ciddi bir turizm aksı olacak. Eyüpsultan tarihini buraya iyi yansıtmak lazım. Kütüphaneler, kitap kafeler yapmamız lazım. İnsanların dokunabileceği bilgi evleri bunların hepsini yaşanılabilir hale getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Deniz Köken, ilçenin otopark sorunu olduğunu belirterek, "Her bina kendi otoparkına sahip olmalı. Ama biz mahallelerde bulabilirsek okul bahçelerinin altına, bulamazsak parkların altında mutlaka gücümüz ölçüsünde otoparkla buluşturacağız." dedi.

- Eyüp Sultan Kültür Merkezi

Eyüpsultan'da kültürü yaşamak ve yaşatmak gerektiğini ifade eden Köken, şunları kaydetti:

"Eyüpsultanımızda kültür etkinliklerinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için bölgemizin ulaşımı kolay noktasında bir kültür merkezi açacağız. Merkez, çocukların sanatsal becerileri ve ilgilerini artırmaya yönelik özel mekanları, seyirci kapasitesi ve teknik donanımıyla önemli gösterilere ev sahipliği yapacak sahnesi ile Eyüpsultan ve İstanbul’un kültürel yaşamına renk katacak. Eyüpspor’un zaferlerine ev sahipliği yapmış Eyüp Stadı’nı, yeniden Eyüpspor’un kullanımına kazandırmak için iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Saha, modern bir kapalı spor salonu ve geniş otopark ile çevrelenen bir spor salonu ile çevrelenecek. Böylelikle spor yapmak isteyenler ve Eyüpspor’u izlemeye gelenleri konforlu ve spor dolu bir atmosferde ağırlayabileceğiz."

- Millet Bahçesi

İlçeye bir millet bahçesi kazandırılacağını da söyleyen Köken, şu bilgileri verdi:

"Eyüpsultan'da etaplar şeklinde planlanan Millet Bahçesi’nin ilk etabı, toplam 1 milyon 680 bin metrekarelik bir alanda kurulacak. Akademi, bölgesel istihdam ve kalkınmanın anahtarı olacak. Teknoloji Deneyimleme Merkezi, sadece çocukların ve gençlerin değil, yediden yetmişe her kesimin ilgi odağı olacak. Gençlerimizi spor ve kültürle buluşturuyoruz. Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri ve geleceğe sağlıklı yarınlara kavuşacakları her türlü donanıma sahip olacak. Sosyal belediyeciliğin öncelikli sorumluluğu, toplumsal huzur ve dayanışmanın kurumsallaşmasıdır. Bireyin öncelikle kendisine, yakın çevresine ve topluma zarar veren etkilerini sosyal rehabilitasyon hizmetlerimizle azaltacağız. Bu çerçevede Eyüpsultan’da açacağımız Madde Bağımlılığı Destek Merkezi çözümün ilk adımı olacak. Madde bağımlılığının rehabilitasyonuna ilişkin çağdaş donanım ve mimari anlayışa sahip merkezimiz umutlu yarınların adresi olacak."

Turizmin yeni rotasının Haliç olacağını vurgulayan Köken, "Eyüpsultan’da büyümüş, belediyeciliğe burada adım atmış biri olarak beni heyecanlandıran projelerimizden biri de Haliç Adalar Rekreasyon çalışmamız olacak. Göz bebeğimiz Haliç'i sadece seyre konu değil doğanın merkezine çekebilecek bir proje olması nedeniyle Adalar Rekreasyonu, Eyüpsultan’ın turistik hareketliliğine farklı bir dinamizm katacak." dedi.

Deniz Köken, Göktürk projelerine ilişkin olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"40 bin metrekarelik doğal bir alana yayılacak Eyüpsultan Gençlik Parkı, gençlerimizin gelişimine katkı sunan benzersiz bir proje olacak. Konaklama birimleri, açık/kapalı etkinlik alanları, doğa ile iç içe deneyim alanları, ortak üretim ve öğrenme alanları, hizmet binaları, 350 kişilik çok amaçlı salon, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin düzenlenebileceği 600 kişilik açık etkinlik sahnesi ile Eyüpsultan Gençlik Parkı, gençlerimiz için dopdolu anıların adresi olacak. 'Küçük bir bahçem olsun' diye başlayan hayalleri Göktürk'te gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Göktürk güzel bir spor sahasına kavuşuyor. Yemyeşil bir doğanın içerisine yapılacak spor sahası ve tesis, gençlerin, her yaştan sporcunun faydalanabileceği spor sahasıyla modern bir donanıma sahip olacak."

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, Seçim Koordinasyon Başkanı Yücel Erence, ilçe protokolü, teşkilat üyeleri ve Eyüpsultanlıların katıldı.