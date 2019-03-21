AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin artık Eskişehir'de yeni bir dönemle farklı bir yere taşınacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'yi sadece 81 vilayetinden ibaret görenler, zahirde doğru ama esasta eksik bir tespit yapmış olur. Türkiye, bu cesametinin gerisinde çok büyük bir medeniyet ve kültür coğrafyasıyla oralarda yaşayan milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülkedir. Ülkemizin sınırlarıyla, gönül dünyamızın sınırlarının farkını bilmeyene bazı hususları anlatmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Bunlar, bizim Balkanlar'la, Kafkasya'yla, Doğu Avrupa'yla, Orta- Güney Asya'yla, Kuzey Afrika'yla, Afrika'yla, Orta Doğu'yla niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Bunlar, bizim ilgi alanımızın Güney Amerika'ya, Karayipler'e, Asya'nın derinliklerine kadar uzanıyor olmasına akıl erdiremezler. Bütün bunların gerisindeki büyük resmi göremedikleri için de Yeni Zelanda'daki bir katilin nasıl olup da kinini, nefretini, zehrini ülkemize ve milletimize boşalttığını da anlayamazlar. Ülkemizde bazıları, tarihini bilmiyor. Bildiğini sandıklarından da utanıyor olabilirler ama elin oğlu çıkıyor, sembollerle, isimlerle, rakamlarla kendi tarihimizin anlamını tüm dünyaya gösteriyor. Üstelik de bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki verdiği mesajın üstünün kapatılmasına imkan kalmıyor. Biz beka meselesi dediğimizde, bay Kemal çıkıyor, Türkiye'nin beka sorunu mu var diyor."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Eruh'ta "Türkiye'nin beka meselesi mi var?" deyince vatandaşın "evet" cevabı verdiğini aktaran Erdoğan, "Bundan daha açık net, ne olabilir? Biz Suriye'de o terör koridorunda kimlerle savaştık, bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Biz, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de kimlerle savaştık? Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline göz dikenlerle değil mi? İşte bu bir beka mücadelesidir. Bununla dalga geçenler, eli kanlı bir katilin mesajları karşısında hala türküler çağırmaya devam edebiliyorlar." yorumunu yaptı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı." şeklinde değerlendirme yaptığını belirterek, alandaki kalabalığa Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve teröristin yayınladığı bildiriden Türkiye ile ilgili bölümlerin yer aldığı video izletti.

- "CHP'yi bu adamdan kurtaralım"

Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısına ilişkin yorumlarının da yer aldığı video izlendikten sonra Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakın bu Avustralyalı ırkçı senatörle Türkiye'de ana muhalefetin başındaki aynı ifadeleri kullanıyorlar. Ne diyor, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör'... Ya sen ne biçim adamsın? Senin Avusturalyalı bu ırkçı senatörden ne farkın var? O da aynı şeyi söylüyor, sen de aynı şeyi söylüyorsun. Ne farkın var? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan üç tane adamını da Yeni Zelanda'ya gönderiyorsun. Niye? Dostlar alışverişte görsün. Çünkü AK Parti ve Cumhurbaşkanı oraya ekiplerini gönderdi. Anında gönderdik. Neden? Zira ancak inananlar kardeştir."

"Bunun öyle bir derdi var mı?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal'in böyle bir derdi yok. Kim kardeştir bunları bilmez. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan birşey olmaz. Ben CHP'ye gönül veren inançlı kardeşlerime özellikle onu söylüyorum. Gelin 31 Mart'ta artık bu devranı geri çevirelim, CHP'yi bu adamdan kurtaralım. 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ifadeleriyle, bu katillere lojistik bir destek değil mi bu? Halbuki tek başına bu hadise dahi bize bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız, hep birlikte Türkiye olmamız gerektiği gerçeğini göstermeye yeterli değil mi? Seçimlerde terör örgütleri dahil, bulabildikleri herkesle ittifak kuranların bu durumdan çıkartacağı ders, Rabiamızın yanında olduğunu ilan etmekten ibaret. Şu anda öyle bir haykıralım ki inşallah duymayan kulak, titremeyen yürek kalmasın."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezanımız ve İstiklal Marşı'mızda ona yüklenen misyonun farkında olmayanlar bunu bilmez. Bayrağımıza rengini veren şehit kanlarının mübarekliğine inanmayanlar bunu bilmez. Devletsiz kalmanın ne anlama geldiğini, çevresindeki bunca örneğe rağmen hala anlamamış olanlar bunu bilmez ama hamdolsun milletim bunu biliyor ve Rabiamıza dört elle sarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 31 Mart akşamı Eskişehir'den müjde beklediklerini vurgulayarak, alandaki kalabalığa, "31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta değerlerine sahip çıkarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye devam ediyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? Eskişehir, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yanında yer alıyor musun?" diye seslendi.

Eskişehir'e güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Eskişehir'i de onlara emanet ediyorum." dedi.

- Notlar

Erdoğan, konuşmasının ardından mitinglerde kullandığı tırında bulunan haritada, Eskişehir’in üzerini raptiyeyle işaretledi, miting alanında çalınan "Bizimkisi bir aşk hikayesi" ve AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçalara eşlik etti.

"Yunus gönüllü Cumhurbaşkanımız şehrimize hoşgeldiniz" ve "Eskişehir’e yeni başkan, yeni heyecan, yeni gelecek" yazılı pankartların dikkati çektiği miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafları da yer aldı.

Bu arada, Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı da birer konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşlara içinde çay olan kenevirden yapılmış bez torbalar dağıttı.



Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)















