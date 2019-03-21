AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kurulacağını belirterek, "Projesi, bütçesi, yeri, her şeyi hazır. İnşallah merkezin temelini bu yaz atıyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kente sağlık alanında yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, "Sivrihisar Devlet Hastanemizi, 40 yataklı ek bina yaparak büyütecek, Kırka'ya da entegre hastane kazandıracağız." diye konuştu.

Eskişehir'de 9 bin 827 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, imar barışıyla da 84 bin vatandaşın sorununu çözdüklerini ifade etti.

Kurşunlu Külliyesi'nden Odunpazarı Karacaşehir Camisi'ne, Seyitgazi ilçesindeki Seyit Battal Gazi Külliyesi'nden Günyüzü Kuzören Camisi'ne kadar 72 ata yadigarı eserin restorasyonunu yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, Odunpazarı Sivrioğlu Camisi ve Sivrihisar Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nin restorasyonunun da devam ettiğini bildirdi.

Tarihe sahip çıkma noktasında bir adım daha attıklarını ve yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin restorasyonunu, teşrifatını tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Adeta mezbelelik durumundaki bu müzeyi yeniden ayağa kaldırdık. Birilerinin, 'kapattılar, açmazlar' dediği bu eseri, yeniden tüm Eskişehir'in, Eskişehirlilerin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Ulaşımda yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, 90 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 311 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

Yapımı devam eden Eskişehir Sarıcakaya Yolu, Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu ve Ankara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki çalışmaları da bu yıl tamamlayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesi yolundaki çift köprülü kavşağı yaptıklarını bildirdi.

- "Eskişehir'i raylı sistemin merkezi haline getirmiş olduk"

Erdoğan, Yunus Emre Hastanesi'ne ulaşım için yapılan bağlantı köprüsünü de bu yıl tamamlayacaklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük yolu, Sivrihisar-Emirdağ ayrımı-Afyon yolu ve Ankara-Eskişehir ayrımı-Mahmudiye-Çifteler yolundaki kalan kesimleri iki yıla kadar tamamlıyoruz. Bu yolun güzergahındaki Kanlıpınar mevkisinde bir alt geçit yapacağız. Eskişehir'i önce Ankara ile sonra Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile yüksek hızlı trenle bağladık mı? Bay Kemal senin bundan haberin var mı? Senin dünyadan haberin yok. Bu ülkede neler oluyor, bitiyor haberin yok. Biz böylece Eskişehir'i hızlı trenlerin kavşağında Anadolu'nun tam ortasında bir raylı sistemin merkezi haline getirmiş olduk. Etüt çalışmaları devam eden Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Antalya hızlı tren projesiyle şehrimizin hızlı tren ağı genişleyecek. Ayrıca mevcut demiryollarımızı da modernize ediyoruz. Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hattını elektrikli, sinyalli hale getirme çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz."

- "Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda kente 9 baraj ve 8 göleti kazandırdıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bay Kemal, bundan haberin var mı? O senin kılavuzların var, o kılavuzlarına sor. Hatay için ne dedi biliyor musun? Şu yalana bak, 'Açtım belediye başkanına sordum. Hatay'da bunların yaptığı baraj var mı diye' O da demiş ki 'burada baraj yok ki.' Senin zaten belediye başkanın da sana baka baka o da kararıyor tabii. 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin. 2,5 milyonu biliyorsunuz. Yargı cezasını verdi, şimdi Yargıtayı bekliyoruz. Geldiği zaman alacağım 2,5 milyonu, ne yapacağım? Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim."

Erdoğan, İnönü Aşağı Kuzfındık Barajı ile 25 bin dekar arazinin sulandığını aktararak, Beylikova depolama tesisi ile 9 bin dekar mümbit arazinin de suyla buluştuğunu ifade etti.

Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı ile 8 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını Gökpınar Barajı ile 80 bin dekar arazinin daha suyla buluşacağını belirten Erdoğan, inşaatları süren Sarıcakaya Laçin ve Tepebaşı Gündüzler barajlarıyla da 16 bin dekar araziyi daha sulama sistemine kavuşturacaklarını bildirdi.

Seyitgazi ilçesinde Gökbahçe ve Mihalıççık ilçesinde Güreş göletlerini kente kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, "Bugüne kadar inşa ettiğimiz 26 sulama tesisiyle Eskişehir'de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık." dedi.

Eskişehirli çiftçilere bugüne kadar 1,6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini de vurgulayan Erdoğan, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında şehre 65 milyon lira hibe ödeyip, 185 tarımsal tesisin kurulmasını veya modernize edilmesini sağladıklarını anlattı.

Erdoğan, tarımsal verimi artırmak için Alpu, Günyüzü, Ayvalı ve İnönü ovalarını SİT alanı olarak koruma altına aldıklarını belirterek, Eskişehir'de son 17 yılda bir teknopark, 19 araştırma geliştirme merkezi ve 2 tasarım merkezi kurduklarını vurguladı.

- "Testleri artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız"

Sivrihisar'da organize sanayi bölgesini faaliyete geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini de bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitemiz bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Projesi, bütçesi, yeri, her şeyi hazır. Rektörümüz Şafak Hoca süreci adım adım bizzat takip ediyor. İnşallah merkezin temelini bu yaz atıyoruz. Önümüzdeki yıl bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz. Hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Tabii bu merkez aynı zamanda sektörle ilgili pek çok yatırımı da çevresinde toplayacak. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir başka müjdemizi daha veriyorum; TEİ TUSAŞ Motor Sanayi ile ilgili biliyorsunuz, Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, bu motorlardan 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Ayrıca milli jet motorumuzun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı da temel atma aşamasına getirdik."

TEİ TUSAŞ Motor Sanayii'nin son 5 yılda Eskişehir'de 220 milyon dolarlık yatırım yaptığına değinen Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki, 'ne yaptınız 17 yılda' diyor. Eline, diline dursun, bunlar resmi rakamlar. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz, üretimle yatırımla uğraşıyoruz. Bu yatırımlarla şehrimize bin 670 ilave istihdam sağladık. Yeni yatırımlarla bu istihdam katlanarak artacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehirli yatırımcılarımızı yaklaşık 12 katrilyonluk yatırım teşvikiyle destekleyerek, toplamda 31 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 62 bin iş yerimize toplam 1,3 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik." dedi.

Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye, Alpu, İnönü, Sivrihisar ve Beylikova'ya doğal gazı getirdiklerini belirten Erdoğan, gelecek dönem Eskişehir'i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

(Sürecek)