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AK Parti'nin eski milletvekili Saadet Partisi'nden aday oldu

Ak Parti’nin 22. Dönem Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal, Saadet Partisi'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı oldu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:44
AK Parti'nin eski milletvekili Saadet Partisi'nden aday oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklanan adaylar arasında Ak Parti’nin 22. Dönem Gaziantep Milletvekilliğini yapanAhmet Faruk Ünsal da Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

Ahmet Faruk Ünsal kimdir?

24 Haziran genel seçimlerinde de Saadet Partisi'nin Gaziantep 1. Sıra Milletvekili olan Ahmet Faruk Ünsal kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1963 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ünsal'ın babası Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 15. ve 16. dönem Adıyaman milletvekilliği  yapmış olan Abdurrahman Ünsal'dır. 

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezun olan Ünsal, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TAİ) makine mühendisi olarak görev yapmıştır.

2002 seçimlerinde Ak Parti'den 22. Dönem Adıyaman Milletvekili seçilmiştir.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın mütevelli heyetinde bir süre bulunan Ünsal, MAZLUMDER'in genel başkanlığı görevini yürüttü. 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde Saadet Partisi’nin 27. Dönem Gaziantep Milletvekili adayı oldu.

Fatma Bostan Ünsal ile evlidir.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:44
  1. Diyarbakır
  2. Sakarya
  3. Gaziantep
  4. Ak Parti
  5. Adıyaman
  6. Temel Karamollaoğlu
  7. Fatma Bostan Ünsal
  8. Ahmet Faruk Ünsal
  9. MAZLUMDER

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