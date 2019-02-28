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AK Parti'nin Erzurum mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "2019 yılında İspir'e, 2021 yılında da Köprüköy'e doğal gaz arzı yapacağız"- "Bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini kuruyoruz. Erzurum, şehir hastanesi konforuyla tanışacak"- "Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treninin etüd proje çalışmaları devam ediyor. Bu hattın tamamlanmasıyla Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı koridorumuz tamamlanacak"

28 Şubat 2019 Perşembe 15:45
AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 yılında İspir'e, 2021 yılında da Köprüköy'e doğal gaz arzı yapacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, hükümetleri döneminde yaptıkları yatırımlar ve getirdikleri hizmetlerle Erzurum'a layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugüne kadar Erzurum'a 24 katrilyon lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 3 bin 418 yeni derslik, çocuklara yenilikçi yönlerini keşfedebilmeleri imkanı sağlayarak robotik kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik nesnelerin interneti, tasarım, mobil uygulama ve yapay zeka eğitimleri vermek için "dene-yap teknolojileri atölyeleri" kurduklarını anlattı.

Erdoğan, hedeflerinin iki yıl içinde 81 ilin tamamına bu hizmeti götürmek olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesini kurduklarını anımsatan Erdoğan, Erzurum'a ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesi'ni de kazandırdıklarını hatırlattı.

Bugün Erzurum'un Açıköğretim Fakültesi hariç 77 bine yakın yükseköğrenim öğrencisine ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan, "Yükseköğrenim öğrencileri için 13 bin 776 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde Erzurum, Aşkale ve Oltu'da toplamda bin 250 kişilik yükseköğrenim yurt binaları daha açıyoruz. Aziziye, Aşkale, Oltu ve Uzundere'ye gençlik merkezleri inşa ettik. Erzurum Kamp Eğitim Merkezi'nin ve Pasinler Gençlik Merkezi'nin yapımı, Horasan Gençlik Merkezi'nin ise arsa tahsis çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

- "Erzurum Şehir Hastanesini kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 110 bin metrekarelik bir alana Yakutiye'de millet bahçesi yapacaklarını açıkladı. Millet bahçesinin içine bin-bin 500 metrekarelik millet kıraathanesi yapacaklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bu millet kıraathanesinde de gençlerimiz gelecek, derslerini çalışacak, kitaplarını okuyacak... Erzurum'un yerel neleri varsa onları da ücretsiz olarak orada bulacak. O da bizim gençlere ikramımız olacak." dedi.

Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, engellilere, yaşlılara 3 katrilyon kaynak aktardıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta 24'ü hastaneden oluşan toplam 94 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Halen 8 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Şimdi bunlardan bir tanesi, müjdeyi veriyorum, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini de inşallah kuruyoruz. Erzurum, şehir hastanesi konforuyla tanışacak.

Ayrıca 250 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli Psikiyatri Hastanesi'nin inşası da sürüyor. Erzurum'da 10 bin konut projesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İmar barışıyla 46 bin 503 Erzurumlu kardeşimizin sıkıntısını çözdük. 450 yıllık Rüstem Paşa Kervansaray'ı ve Ali Paşa Cami'nin gümrük hanı ve gümrük hamamının da içinde olduğu toplam 89 ata yadigarı eserimizi restore ettik."

Erdoğan, Yakutiye'deki Mahmudiye Cami, Mahmudiye Medresesi ve Köse Ömer Ağa Camisi'nin restorasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.

Ulaşımda Erzurum'u 49 kilometre bölünmüş yoldan aldıklarına, 557 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, Kars-Selim-Horasan yolunu, Erzurum-Tortum yolunu, Erzurum-Tekman-Köprüköy-Hınıs ayrımı yolunu, Hınıs-Bartu ayrımı, Karaçoban- Aktuzla yolunu, Karaurgan-Sarıkamış ayrımını ve Gaziler-Şenkaya ayrımı yolunu bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

- "Güzergah 41 kilometre kısalmış olacak"

Pirinkayalar Tüneli'ni, Narman köprülerini, Aşkale-Erzurum yolundaki çalışmaları, Ayrım-Olur-Ardanuç yolunu ve Oltu-Göle ayrımı, Şenkaya-Sarıkamış ayrımı yolunu da bu yıl içinde tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"112 kilometrelik Erzurum ayrımı İspir yolunun 57 kilometresini, İspir Tüneli'ni ve Özbağ Tünelleri'nden birini tamamladık. Erzurum-İspir güzergahındaki Dallıkavak Tüneli'nde ve ikinci Özbağ Tüneli'nde çalışmalarımız devam ediyor. Ovit Tüneli'ni bitirdik, bu tünelle Erzurum'u Karadeniz'e bağladık.

Toplam bir buçuk katrilyon lira maliyeti olan Erzurum-Aşkale ayrımı ve İspir yolunda Kırık Tüneli ve bağlantı yollarını da seneye bitiriyoruz. Kırık ve Dallıkavak Tünelleri'nin de tamamlanmasıyla bu güzergah 41 kilometre kısalmış olacak ve 2 saate yakın zaman tasarrufu yaşanmış olacak. Bu 3 tünel Karadeniz limanlarını doğu, güneydoğu ve Akdeniz'e bağlıyor."

Erdoğan, Köprüköy-Hınıs ayrımı-Karayazı-Elmalıdere-Tutak yolunu-Erzurum Tortum ayrımı-Oltu yolunu ve Erzurum-Pasinler-Horasan yolunu, Pasinler şehir geçişindeki çalışmaları da seneye bitireceklerini duyurdu.

Horasan-Eleşkirt yolunu ve Erzurum-Aziziye ayrımı, Çat-Karlıova-Bingöl yolunu da bir sonraki yıl tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Köprüköy-Hınıs-Varto yolunu, Tarbzon-Aşkale yolunu ve proje içindeki KOP Tünelini ise 3 yıla kadar tamamlayacaklarını söyledi.

- "İspir'e ve Köprüköy'e doğal gaz arzı yapacağız"

Erdoğan, Palandöken Lojistik Merkezi'ni şehre kazandırdıklarını dile getirerek, "Erzurum il sınırları içindeki bütün demir yollarını yeniledik. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treninin etüd proje çalışmaları devam ediyor. Bu hattın tamamlanmasıyla Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı koridorumuz tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kent içi trafiğini tramvay ile rahatlatmak için çalışmalara başladıklarına değinen Erdoğan, Erzurum Havalimanını da büyüttüklerini, bu sayede havalimanını şu anda yolcu trafiğinin 1 milyon 261 bin olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 2004 yılında Erzurum'u doğal gazın temizliği ve rahatlığıyla buluşturduklarını belirterek, "Geçen sene 164 kilometrelik dağıtım hattı yaparak şehrimize toplam doğal gaz dağıtım hattı uzunluğunu bin 125 kilometreye çıkardık. Buradan bir müjde daha veriyorum, 2019 yılında İspir'e, 2021 yılında da Köprüköy'e doğal gaz arzı yapacağız." diye konuştu.

(Sürecek)




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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:45
  1. - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)
  2. AK Parti'nin Erzurum mitingi
  3. İspir
  4. Köprüköy

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