AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Erzurum'dan yeni bir güneş yükseliyor. Ama bakınız ne diyor? 'Kürdistan' diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erzurumlulara, "Palandöken yüce dağ, altı mor sümbüllü bağ, seni vermem yadlara, nice ki bu can sağ dadaşlar. Yüreği Palandöken gibi yüce, kalbi şehrinin kapıları gibi açık dadaşlar." diye seslenen Erdoğan, "Erzurum, kar şehri, yar şehri Erzurum. Asya'nın kapısı, Türkiye'nin tapusu Erzurum. Medeniyetimizin, tarihimizin medarı iftiharı Erzurum. Nene Hatun'un diyarı, istiklalimizin karargahı Erzurum. Her oğlu bir Alparslan, her kızı bir Nene Hatun olan Erzurum." ifadelerini kullandı.

Erzurum'u "Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler" diyen İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve nice gönül sultanının, "Yare varacak günümdür, çıkam yollara yollara" diyen Emrahların, Sümmani Babaların, hak ve halk aşıklarının şehri olarak niteleyen Erdoğan, sözlerini sürdürdü:

"Yemen'den Revan'a, Libya'dan Galiçya'ya kadar bir zamanlar bizim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı olan Erzurum. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyetin gözbebeği Erzurum. Mücadelesiyle tarihimizi yazan, türküleriyle kültürümüzü yaşatan, gönül tellerimizi titreten Erzurum. 'Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehli İslam'ın Mevla’ya emanet olsun Erzurum. Erzurum gayet şecaatli erler var idi nisası ricali haydar idi edebli erkanlı bir diyar idi Mevla'ya emanet olsun Erzurum.' Seni Alvarlı Efe Hazretlerinin işte bu duasıyla selamlıyorum Erzurum."

Erzurum'u, bir aylık aranın ardından bugün kar, tipi altında bir kez daha gönülden selamladığını belirten Erdoğan, Erzurumluların soğuk havaya rağmen meydanı doldurduğunu söyledi.

Erdoğan, geçen yıl da iki defa şehre geldiğini, Erzurumlularla hasret giderdiğini dile getirdi.

"Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor." diyen Erdoğan, Erzurum'un ilçelerine de selam gönderdi.

- "Milli mücadelemizin ateşi Erzurum'da yakılmıştı"

Milli mücadelenin ateşinin Erzurum'da yakıldığını, Erzurum Kongresi'nde ne denmişse, Kurtuluş Savaşı'nda onun yapıldığını anımsatan Erdoğan, "Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümüne hazırlanıyoruz değil mi?Bütün yıl dönümlerimiz gibi, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü de coşkuyla kutlamanın yanında, gelecek nesillere kalacak eserler ortaya koymalıyız. Çünkü, unutmayın 'Vatan bir bütündür, bölünemez', yani biraz sonra göstereceğim ilkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü, 'manda ve himaye' yani 'vesayet', kabul edilemez şiarını bir asır önce Erzurum'da tüm dünyaya ilan etmiştik." diye konuştu?

"Ama birileri ne diyor? Ülkemizde bölücü terör örgütünün desteğinde olanlar ne diyor?" diye soran Erdoğan, HDP'li milletvekillerinin bölücü terör örgütüne yönelik sözlerinin yer aldığı görüntülerin izletilmesinden sonra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Erzurum'dan yeni bir güneş yükseliyor. Ama bakınız ne diyor? 'Kürdistan' diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan Kuzey Irak'ta. Çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Doğu Anadolu var, işte Erzurum. Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var. Benim ülkemde Karadeniz var. Benim ülkemde Akdeniz var. Benim ülkemde Orta Anadolu var. Benim ülkemde Ege var. Benim ülkemde Marmara var ama benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla müsaade etmedik, etmeyiz."

- "Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "İşte şu anda kim kiminle kol kola? CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Dördü bir araya gelmişler." dedi.

Hazreti Muhammed'in, "Kişi sevdikleriyle beraberdir" hadisini paylaşan Erdoğan, "Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Değerli kardeşlerim ya huyundan, ya suyundan, ya dilinden bir yerden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak, onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti, aynı şekilde HDP'yle. Şimdi bunlar bir ittifak oluşturmuşlar, biz de bir ittifak oluşturduk. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'dan bu yana 7 Ağustos Yeni Kapı ruhuyla yürüyoruz. İnşallah temennim odur ki pazara kadar değil mezara kadar yürüyelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere "Erzurum, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bir kez daha tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, bir kez daha gönül belediyeciliği diyor muyuz? Cumhur İttifakı'nın yanında yer alıyor muyuz? Büyükşehirde ve tüm ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza, Cumhur İttifakı ve bunun yanında AK Parti ve MHP'li adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" sorularını yöneltti.

Alandakilerin hep bir ağızdan "evet" demesi üzerine Erdoğan, "Maşallah. Kar, bora, fırtına benim dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydanlardasınız. Temennim odur ki inşallah teşekküre geldiğimde hava çok daha güzel olur ve sizlerle burada on binlere hitap ederiz. Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

(Sürecek)